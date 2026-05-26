В Ленобласти ищут сбежавшего на свободу «сосновского маньяка»

26 мая 2026 в 19:11

В Ленобласти ищут сбежавшего из госпиталя «сосновского маньяка» Кийко

В Ленинградской области разыскивают 41-летнего Андрея Кийко, известного как «сосновский маньяк», который в прошлом году сбежал из госпиталя после ранения в зоне СВО, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Известно, что к операции привлечены подразделения Минобороны и регионального МВД.

По информации СМИ, в 2024 году Кийко подписал контракт и был направлен на службу, однако после получения ранения и прохождения лечения в нескольких госпиталях летом прошлого года исчез из больничного учреждения в Кронштадте. Активные поиски начались в мае этого года. Местным жителям, как утверждается, показывали фотографию мужчины и просили помочь в его розыске.

Ранее Кийко был задержан в 2007 году по делу о нападениях на девушек в Сосновском парке. Суд признал его виновным в убийствах, изнасилованиях и разбоях, назначив длительный срок лишения свободы, который впоследствии был увеличен. Позднее он пытался обжаловать приговор, однако безуспешно.

Ранее жителя США Митчелла Гаффа приговорили к пожизненному заключению за серию убийств и изнасилований, совершенных около 40 назад. Разоблачить преступника удалось благодаря образцам ДНК, которые полицейские хитростью получили через жевательную резинку.

