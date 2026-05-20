20 мая 2026 в 21:41

Стало известно, зачем на самом деле пенсионерка из Бишкека сбежала в Москву

Пенсионерка из Бишкека поехала в Москву ради встречи с мужчиной

78-летняя жительница Бишкека отправилась в Россию после общения в соцсетях с мужчиной из Москвы, которого она записала как батюшка Сергей, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, перед поездкой пенсионерка опасалась, что родственники снова попытаются помешать ей уехать, и решила добираться скрытно.

Она села в попутную маршрутку и через Казахстан направилась в Россию. По пути ее узнал один из попутчиков и сообщил родственникам, после чего они начали ее розыск. Водитель согласился доставить женщину к станции метро «Котельники» в Москве, где ее встретили близкие. Поездка заняла около четырех дней и обошлась в 10 тыс. рублей.

Позже пенсионерка объяснила свой поступок желанием встретиться с этим мужчиной. Родственники приобрели ей обратные билеты, однако она отказывается возвращаться, настаивая на встрече. Семья опасается, что женщина могла подпасть под влияние неизвестного лица, и считает возможной причастность к ситуации деструктивного сообщества.

Ранее сообщалось, что пенсионерка сбежала из дома, чтобы втайне от семьи добраться до Москвы и погулять по городу своей юности. Уточняется, что женщина уже не в первый раз пытается осуществить этот план.

