День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 21:39

Пенсионерка сбежала из Бишкека в Москву, чтобы вспомнить молодость

Пенсионерка сбежала из Бишкека в Москву ради прогулки по городу своей молодости

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жительница Бишкека сбежала из дома, чтобы втайне от семьи добраться до Москвы и погулять по городу своей юности, сообщает Telegram-канал Baza. 78-летняя пенсионерка уже не в первый раз пытается осуществить этот план.

Как рассказали родные, в молодости она училась в столице России и с возрастом ностальгия лишь усилилась. Рано утром 14 мая женщина ушла из дома на прогулку и пропала. Сначала ее видели в аэропорту Манас, но на рейс она не села. Позже выяснилось, что бабушка могла отправиться в Москву наземным транспортом через Казахстан — очевидцы сообщили, что видели ее на границе.

Семья опасается, что путешествие может плохо закончиться, и пытается перехватить пенсионерку. Родные признались, что уже неоднократно снимали ее с рейсов в Россию, последний раз — пару недель назад.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Звартноц в Ереване произошло загадочное исчезновение гражданки России после ее прибытия авиарейсом из Москвы. Пожилая женщина планировала совершить пересадку в столице Армении для дальнейшего перелета к членам своей семьи в Кишинев, однако до специального сектора для трансферных пассажиров она так и не добралась.

Общество
Москва
Бишкек
побеги
пенсионерки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин с MV Hondius не обращался в посольство РФ в Нидерландах
В Вене усилились протесты против участия Израиля в «Евровидении»
Более 50 вражеских дронов пытались атаковать Россию за два часа
В Европе резко подорожала военная техника
Московская ПВО предотвратила попытку атаки ВСУ на столицу
Мелони выступила после тревожных событий на улицах Модены
Один российский аэропорт перешел на особый режим работы
Сотни израильтян вышли на митинг в Тель-Авиве
Пьяный тхэквондист до смерти избил незнакомца после жалоб девушки
В Италии раскрыли личность водителя, врезавшегося в толпу
Пенсионерка сбежала из Бишкека в Москву, чтобы вспомнить молодость
Раскрыты итоги поиска пострадавших под завалами после взрыва в Пятигорске
Названа «криминальная» причина щедрости Реброва по отношению к Ермаку
Лидер АдГ предсказала неизбежный политический поворот в Германии
Украине предрекли крах после слов Путина о конце СВО
Ребенок погиб в результате атаки ВСУ в ДНР
В Нигерии вооруженные люди похитили более 50 школьников
«Идите и захватите!»: стали известны провокационные приказы Белого дома ОАЭ
Россия намерена не допустить эскалации в Приднестровье со стороны Молдавии
Дуров заявил, что скучает по «иранским фейерверкам» над Дубаем
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.