Пенсионерка сбежала из Бишкека в Москву, чтобы вспомнить молодость

Жительница Бишкека сбежала из дома, чтобы втайне от семьи добраться до Москвы и погулять по городу своей юности, сообщает Telegram-канал Baza. 78-летняя пенсионерка уже не в первый раз пытается осуществить этот план.

Как рассказали родные, в молодости она училась в столице России и с возрастом ностальгия лишь усилилась. Рано утром 14 мая женщина ушла из дома на прогулку и пропала. Сначала ее видели в аэропорту Манас, но на рейс она не села. Позже выяснилось, что бабушка могла отправиться в Москву наземным транспортом через Казахстан — очевидцы сообщили, что видели ее на границе.

Семья опасается, что путешествие может плохо закончиться, и пытается перехватить пенсионерку. Родные признались, что уже неоднократно снимали ее с рейсов в Россию, последний раз — пару недель назад.

