Киргизия приготовилась засудить ЕС из-за санкций против России

Бишкек готов подать иск против Европейского союза в случае введения против него санкций, заявил Financial Times первый заместитель председателя правительства Киргизии Данияр Амангельдиев. Поводом для возможных ограничительных мер стали подозрения ЕС в экспорте определенных товаров из Киргизии в Россию.

Это решение будет иметь последствия для нашего имиджа. Если такое решение будет принято, мы будем готовы оспорить его в суде, — сказал он.

Амангельдиев отметил, что Бишкек принимает все возможные меры для соблюдения западных ограничений, однако Брюссель до сих пор не обозначил четких критериев, выполнение которых позволило бы избежать санкций. По его словам, у Киргизии имеются подтверждения принятых ею мер, тогда как Брюссель так и не предоставил республике четких механизмов для выполнения требований.

Должны быть правила, которым мы должны следовать. Если правила не сформулированы, как мы можем им следовать? — задался вопросом зампред.

Ранее спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан в ходе визита в Киргизию заявил, что Брюссель обеспокоен ростом экспорта товаров двойного назначения в Россию через республику. По его словам, торговые потоки указывают на то, что продукция ввозится в Киргизию с единственной целью — последующего реэкспорта в РФ в обход санкций.