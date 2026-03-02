Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 14:04

Киргизия приготовилась засудить ЕС из-за санкций против России

Киргизия пригрозила ЕС судом из-за возможных санкций за экспорт товаров в РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Бишкек готов подать иск против Европейского союза в случае введения против него санкций, заявил Financial Times первый заместитель председателя правительства Киргизии Данияр Амангельдиев. Поводом для возможных ограничительных мер стали подозрения ЕС в экспорте определенных товаров из Киргизии в Россию.

Это решение будет иметь последствия для нашего имиджа. Если такое решение будет принято, мы будем готовы оспорить его в суде, — сказал он.

Амангельдиев отметил, что Бишкек принимает все возможные меры для соблюдения западных ограничений, однако Брюссель до сих пор не обозначил четких критериев, выполнение которых позволило бы избежать санкций. По его словам, у Киргизии имеются подтверждения принятых ею мер, тогда как Брюссель так и не предоставил республике четких механизмов для выполнения требований.

Должны быть правила, которым мы должны следовать. Если правила не сформулированы, как мы можем им следовать? — задался вопросом зампред.

Ранее спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан в ходе визита в Киргизию заявил, что Брюссель обеспокоен ростом экспорта товаров двойного назначения в Россию через республику. По его словам, торговые потоки указывают на то, что продукция ввозится в Киргизию с единственной целью — последующего реэкспорта в РФ в обход санкций.

Киргизия
санкции
Россия
Бишкек
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Участница «Битвы экстрасенсов» принесла на испытания сперму Череватого
Захарова раскрыла, есть ли пострадавшие в посольстве в Тегеране
В России зафиксировали рекордный долг по ЖКХ в миллионы рублей
Раскрыто, что помешало медикам попасть в квартиру Джабраилова
Инспектора ДПС задержали из-за взятки «натурой»
Иран применил передовые ракеты в войне с Израилем
Политолог ответил на вопрос, могли ли предать убитого Хаменеи
Мостовой назвал причину плохого судейства в РПЛ
Житель Нижнего Новгорода погиб под колесами грузового поезда
«Не стерпит этого»: политолог о последствиях удара Ирана по Saudi Aramco
Путин провел телефонный разговор по теме эскалации на Ближнем Востоке
«Они очень хотят»: Трамп раскрыл, на что согласился Иран
Губин назвал главную любовь своей жизни
Россиянам раскрыли новый способ мошенничества с сим-картами
Губин рассказал о «позорище» на российской эстраде
Снаряд ВСУ угодил в стену жилого дома
Экс-арбитр назвал самую вопиющую ошибку судей в 19-м туре РПЛ
Временного лидера Ирана Арафи «похоронили» после ракетного удара по дому
«Интриган еще тот»: Губин раскритиковал Крутого после «Новой волны»
Названа группа людей, которая оказалась под угрозой на Ближнем Востоке
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.