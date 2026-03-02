Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 14:48

Житель Нижнего Новгорода погиб под колесами грузового поезда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Нижнем Новгороде местного жителя 1971 года рождения насмерть сбил грузовой поезд, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на СК России и Приволжскую транспортную прокуратуру. Трагедия произошла на ж/д станции Киселиха.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Сейчас специалисты проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

Ранее в Приморье мужчина сорвался с моста, спасаясь от грузового поезда. В результате он получил перелом левого бедра, сотрясение мозга и ушиб позвоночника.

До этого во Всеволожском районе Ленинградской области электричка насмерть сбила 45-летнего мигранта. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

регионы
транспорт
поезда
ДТП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге 11-летнюю девочку спасли от влияния секты
Визажист подтвердил фанатскую теорию о «подмене» Джима Керри
Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна на тему Ирана
Хегсет раскрыл, когда США перестанут бомбить Иран
«Он упрекал»: адвокат раскрыла последнюю переписку Тиммы и Седоковой
Житель Ленобласти до смерти избил жену рукояткой швабры
В Госдуме призвали наказать американских спортсменов из-за обстрела Ирана
Стало известно о смерти супруги иранского верховного лидера
Плющенко раскрыл, как стал тренером на самом деле
Минобороны показало кадры освобождения Дробышево
Экс-посол России опроверг слухи о массовых протестах в Иране
Евровидение, песня для Пугачевой, муж: как живет певица Юлия Самойлова
Девочка чуть не стала обедом для льва в китайском зоопарке
Застрявшим в Дубае россиянам пообещали помочь с жильем
Российские военные освободили село под Харьковом
Первый за два дня рейс вылетел из Омана в Москву
«Не верю в смерть»: российский певец отказался признавать кончину матери
В ФНПР разъяснили порядок действий при задержке рейса и неявке на работу
Шеф Пентагона оценил «Эпическую ярость» США против Ирана
Подросток переводит деньги аферистам, пока его матери поступают угрозы
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.