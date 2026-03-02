Житель Нижнего Новгорода погиб под колесами грузового поезда

В Нижнем Новгороде местного жителя 1971 года рождения насмерть сбил грузовой поезд, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на СК России и Приволжскую транспортную прокуратуру. Трагедия произошла на ж/д станции Киселиха.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Сейчас специалисты проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

Ранее в Приморье мужчина сорвался с моста, спасаясь от грузового поезда. В результате он получил перелом левого бедра, сотрясение мозга и ушиб позвоночника.

До этого во Всеволожском районе Ленинградской области электричка насмерть сбила 45-летнего мигранта. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.