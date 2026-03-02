Пожар в складском помещении с грузовой техникой вспыхнул в Кузбассе

В Кемерово вспыхнул пожар в складском помещении с грузовой техникой, пишет VSE42.RU со ссылкой на МЧС Кузбасса. Огонь распространился на территории площадью в тысячу квадратных метров.
В ликвидации возгорания задействовали 38 человек и 13 единиц техники. Происшествие обошлось без пострадавших.
Пожарным удалось полностью потушить пожар и спасти 15 экземпляров техники. Среди них были два самоходных крана, квадроциклы, мотоциклы и лодка.
