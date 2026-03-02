Пожар в складском помещении с грузовой техникой вспыхнул в Кузбассе

В Кемерово вспыхнул пожар в складском помещении с грузовой техникой, пишет VSE42.RU со ссылкой на МЧС Кузбасса. Огонь распространился на территории площадью в тысячу квадратных метров.

В ликвидации возгорания задействовали 38 человек и 13 единиц техники. Происшествие обошлось без пострадавших.

Пожарным удалось полностью потушить пожар и спасти 15 экземпляров техники. Среди них были два самоходных крана, квадроциклы, мотоциклы и лодка.

Ранее на заправке в подмосковной деревне Поддубки под Дмитровом два человека пострадали при возгорании автоцистерны. По предварительной информации, пожар возник из-за взрыва колеса у машины, стоявшей рядом.

До этого якутские полицейские вытащили из огня мужчину-инвалида во время пожара. Он разгорелся в многоквартирном деревянном доме.