04 марта 2026 в 10:48

Начальник подразделения РЖД попался на взятке в 12 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Начальника управления вагонного хозяйства структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала РЖД обвинили в получении взятки в 12 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Предполагается, что за это он заключил договоры подряда на ремонт грузовых вагонов. Возбуждено уголовное дело, фигуранта задержали.

По данным следствия, в период времени с ноября 2023 года по сентябрь 2025 года начальник управления вагонного хозяйства, находясь на территории города Москвы, получил взятку через посредника в сумме свыше 12 млн рублей, — говорится в заявлении.

Уточняется, что в ходе допроса все задержанные признали вину в полном объеме. Правоохранители также провели ряд следственных действий со взяткодателем. По местам жительства и работы фигурантов прошли обыски.

Ранее глава поселка Серебряные Пруды, трое его заместителей и руководитель муниципального учреждения были задержаны по подозрению в коррупции. Уголовное дело также возбуждено в отношении бизнесмена и гендиректора фирмы, подозреваемых в даче взяток должностным лицам.

