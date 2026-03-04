Удар ВСУ по Волгограду 4 марта: сколько жертв, разрушения, где еще атаки

Беспилотник ВСУ ударил в многоквартирный дом в Волгограде. Что известно об ударе 4 марта, сколько сбито БПЛА, где еще были атаки?

Сколько БПЛА сбили над Россией ночью 4 марта

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 4 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских БПЛА самолетного типа.

«21 БПЛА [перехвачен и уничтожен] над территорией Волгоградской области, четыре БПЛА — над территорией Ростовской области, четыре БПЛА — над территорией Белгородской области, два БПЛА — над территорией Астраханской области, один БПЛА — над территорией Курской области», — сообщила пресс-служба военного ведомства.

Минувшей ночью Росавиация сообщала об ограничениях работы в аэропортах Пензы, Саратова, Ульяновска, Казани, Чебоксар, Нижнекамска, Волгограда, Ижевска, Ульяновска, Калуги, Кирова.

Что известно об ударе ВСУ по Волгограду 4 марта, куда попали

В ночь на 4 марта ВСУ устроили массированную атаку беспилотниками на Волгоградскую область. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.

«Было очень громко, взрывной волной выбило стекла, а затем начали выть сигнализации у машин», — рассказали СМИ местные жители.

В ходе атаки беспилотник ВСУ ударил в пятиэтажку на улице Батова в Тракторозаводском районе Волгограда. Взрывной волной были выбиты стекла в соседних квартирах и близлежащих домах.

Еще три частных дома были повреждены в результате атак БПЛА в Среднеахтубинском районе, одно падение БПЛА зафиксировано в нежилой зоне Ворошиловского района.

По сообщениям СМИ, беспилотники ВСУ атаковали несколькими волнами, однако атаки были отражены. Не сообщается о повреждениях критической инфраструктуры или военных объектов.

В 06:16 Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сколько жертв после удара ВСУ по Волгограду 4 марта

Губернатор Бочаров сообщил, что пять человек пострадали при ударе дрона ВСУ по многоэтажке в Волгоградской области.

Сильные повреждения получили не менее пяти квартир. Власти Волгограда развернули пункт временного размещения для местных жителей.

На период работы оперативных служб и ликвидации последствий атаки БПЛА в школе № 1 для жителей был оперативно подготовлен пункт временного размещения, сообщила мэрия Волгограда.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще были удары ВСУ по России 4 марта, сколько жертв, пострадавших

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об атаках ВСУ в регионе.

Под ударом дронов-камикадзе оказался электропоезд в поселке Суземка. Пострадавших не было, удар пришелся по кабине машиниста. Один человек пострадал в результате атаки дрона «Баба-яга» на село Сопычи в Погарском районе. Также поврежден жилой дом.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что за сутки над регионом были сбиты 18 беспилотников ВСУ. Пострадавших не было; под удар попало здание коммерческой компании в деревне Гирьи.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за сутки десятки раз атаковали регион с использованием FPV-дронов. Одна женщина в городе Грайвороне получила баротравму без тяжелых последствий. Кроме того, в больницы обратились двое мужчин, которые пострадали в ходе предыдущих атак.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

