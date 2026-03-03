Пять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на Волгоградскую область

Пять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на Волгоградскую область Бочаров: пять человек пострадали при ударе дрона ВСУ по дому под Волгоградом

Удар украинского беспилотника по многоэтажному дому в Тракторозаводском районе привел к ранению пяти человек, приводит слова губернатора Волгоградской области пресс-служба администрации региона. По словам политика, в соседних квартирах и домах были выбиты стекла.

В Среднеахтубинском районе зафиксировано попадание в три частных домовладения. В Ворошиловском районе — падение БПЛА в нежилой зоне, — говорится в публикации.

Власти Волгограда на фоне инцидента развернули пункт временного размещения на территории школы № 1. Для граждан будут организованы спальные места и горячее питание.

Ранее минимум пятеро сотрудников полиции стали жертвами удара Вооруженных сил Украины в Херсонской области. По информации МВД, еще шестеро правоохранителей травмированы. Удар по сотрудникам отдела «Голопристанский» был произведен 28 февраля около 15:00.

До этого в правительстве ЛНР сообщили, что в Кременной украинский беспилотник атаковал городскую больницу. По словам министра здравоохранения республики Натальи Пащенко, здание медучреждения получило повреждения, но обошлось без жертв и пострадавших.