Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 23:47

Пять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на Волгоградскую область

Бочаров: пять человек пострадали при ударе дрона ВСУ по дому под Волгоградом

ВСУ ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Удар украинского беспилотника по многоэтажному дому в Тракторозаводском районе привел к ранению пяти человек, приводит слова губернатора Волгоградской области пресс-служба администрации региона. По словам политика, в соседних квартирах и домах были выбиты стекла.

В Среднеахтубинском районе зафиксировано попадание в три частных домовладения. В Ворошиловском районе — падение БПЛА в нежилой зоне, — говорится в публикации.

Власти Волгограда на фоне инцидента развернули пункт временного размещения на территории школы № 1. Для граждан будут организованы спальные места и горячее питание.

Ранее минимум пятеро сотрудников полиции стали жертвами удара Вооруженных сил Украины в Херсонской области. По информации МВД, еще шестеро правоохранителей травмированы. Удар по сотрудникам отдела «Голопристанский» был произведен 28 февраля около 15:00.

До этого в правительстве ЛНР сообщили, что в Кременной украинский беспилотник атаковал городскую больницу. По словам министра здравоохранения республики Натальи Пащенко, здание медучреждения получило повреждения, но обошлось без жертв и пострадавших.

БПЛА
ВСУ
Волгоградская область
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Огромная ненависть»: Трамп дал оценку отношениям между Путиным и Зеленским
Пресс-секретарь Лукашенко призналась, почему более 10 лет не ходит в отпуск
В Сети появились кадры с места удара БПЛА по Волгограду
Испания ответила на угрозу Трампа разорвать торговые отношения
Стало известно о возможном выборе нового верховного лидера Ирана
Атака ВСУ на Волгоград: попадание в многоэтажку, раненые, что известно
Силы ПВО вывели из строя 38 украинских беспилотников
«Все натерпелись от тупой цензуры»: Бурляев о Ефремове, Михалкове, худсоветах
ЦАХАЛ атаковала Совет экспертов в Кумах во время выборов лидера Ирана
Пять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на Волгоградскую область
Российский СПГ-танкер вспыхнул в Средиземном море
Макрон подтвердил участие Франции в уничтожении иранских дронов
Российские теннисисты сумели вырваться с Ближнего Востока
Макрон «вступил» в конфликт на Ближнем Востоке
SHOT: серия взрывов прогремела в небе над Волгоградом
Скандал и рыдания в гримерке: что произошло на концерте Славы в Пензе
«Нам следует ударить их»: Трамп в шутку пригрозил ФРГ
Эрдоган на идеях силы объяснил, что творится на Ближнем Востоке
Беспилотник рухнул рядом с консульством США в Дубае
Три аэропорта Поволжья временно прекратили работу
Дальше
Самое популярное
Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.