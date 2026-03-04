Силы ПВО вывели из строя 38 украинских беспилотников

Российские системы противовоздушной обороны за три часа перехватили и уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. Большая часть дронов была сбита над Ростовской областью.

3 марта текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — рассказали в Минобороны.

Наибольшее количество целей поражено в Ростовской области (34 дрона), граничащей с зоной проведения спецоперации. Крым (три БПЛА) и Волгоградская область (один БПЛА) также подверглись атакам, но все дроны были своевременно уничтожены.

Информация о пострадавших или разрушениях на земле не поступала. Силы ПВО работают в режиме повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что дежурные системы ПВО сбили пять украинских беспилотников самолетного типа. В частности, четыре БПЛА уничтожили в Белгородской области и еще один — в Курской области. Работа по перехвату и ликвидации была проведена 3 марта в период с 08:00 до 16:00 по московскому времени. Жителей призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.