КСИР утверждает, что бомбит Минобороны Израиля

Иран нанес новые удары по территории Израиля и мог поразить ключевые военные объекты, заявил Корпус стражей Исламской революции (КСИР). По его информации, военные якобы атаковали здание Министерства обороны Израиля в квартале Кирья, а также военные объекты в Тель-Авиве, Петах-Тикве и Западной Галилее, передает телеканал Al Jazeera.

КСИР нанес удары с воздуха по зданиям Министерства обороны Израиля в квартале Кирья, а также по военным объектам в Тель-Авиве и Петах-Тикве, — говорится в заявлении иранских сил.

Власти еврейского государства пока официально не комментируют утверждения КСИР. Атака стала продолжением масштабной ответной операции Ирана, начатой после гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и семи генералов КСИР в результате ударов США и Израиля 28 февраля. Тегеран уже наносил удары по израильской территории и американским базам в регионе.

Ранее заместитель командующего ВМС КСИР Мохаммад Акбарзаде указал, что Иран официально заблокировал ключевую мировую нефтяную артерию — Ормузский пролив. По его словам, движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через пролив теперь невозможно. Он добавил, что в водоеме якобы уничтожено уже более десяти нефтяных танкеров.