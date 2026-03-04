Зимняя Олимпиада — 2026
Блогершу Лерчек госпитализировали в онкологическую реанимацию

Находящуюся под домашним арестом Лерчек доставили в онкологическую реанимацию

Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Находящаяся под домашним арестом по делу о выводе средств в ОАЭ блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) попала в реанимацию, сообщил источник из окружения блогера в беседе РИА Новости. По его данным, женщину госпитализировали в онкологическое отделение на следующий день после выписки из роддома.

Валерию во вторник госпитализировали в онкологическую реанимацию, — уточняется в сообщении.

По данным агентства, 24 февраля Чекалина родила четвертого ребенка. Новорожденный сын блогерши остался дома. Причины экстренной госпитализации не озвучиваются.

Лерчек находится под домашним арестом по делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ вместе с бывшим супругом Артемом Чекалиным. Утром 9 февраля перед судебным заседанием Чекалину уже забирала скорая — у нее болел сустав и «отнималась нога».

Ранее новый возлюбленный блогерши — аргентинский танцор Луис Сквиччиарини — в Instagram (деятельность в РФ запрещена) призвал молиться за ее здоровье. Он рассказал, что девушка родила ему сына с помощью кесарева сечения, но других подробностей о состоянии знаменитости раскрывать не стал. Ребенок родился здоровый, весом 2,5 килограмма. Сама пара пока не расписана, однако мужчина уже сделал Лерчек предложение.

