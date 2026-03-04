ЕС хватит нефти и газа на месяц: когда они приползут к РФ за спасением

ЕС хватит нефти и газа на месяц: когда они приползут к РФ за спасением

Мировые цены на нефть взлетели на фоне операции США и Израиля против Ирана, а стоимость газа в Европе выросла уже в полтора раза. Такой скачок идет вразрез с планами Еврокомиссии, которая рассчитывала полностью запретить импорт российских энергоносителей после выборов в Венгрии, намеченных на апрель 2026 года. Выгодна ли сложившаяся ситуация для РФ и пойдет ли Брюссель на нарушение собственных санкций под влиянием иранского фактора — в материале NEWS.ru.

Что происходит с ценами на нефть и газ

Конфликт, разгоревшийся вокруг Ирана, привел к приостановке судоходства в Ормузском проливе — важнейшей артерии для поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ). По этому маршруту ежедневно проходит до 20% мирового объема жидких углеводородов, однако сейчас его работа нарушена: советник командующего иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ибрахим Джабари пообещал, что любое судно при попытке пересечь пролив будет сожжено.

Специалисты Международного энергетического агентства (МЭА) подсчитали, что имеющихся запасов нефти у ключевых стран-потребителей хватит на 4–6 недель. При этом нарушения в цепочке поставок уже оказали серьезное влияние на стоимость топлива: к примеру котировки Brent по состоянию на 3 марта поднялись до $84 за баррель, достигнув самого высокого уровня с января 2025 года.

Что ждет рынок энергоносителей

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в социальной сети Х заметил, что рынок энергоносителей на фоне блокировки Ормузского пролива оказался на пороге серьезного ралли. По его мнению, если полноценное судоходство в регионе не восстановится, то цены на газ удвоятся, а стоимость барреля нефти достигнет $100. «ЕС будет следить за этой ситуацией», — подчеркнул он.

Дмитриев призвал зарубежные страны заключать долгосрочные контракты на закупку российского СПГ. По словам главы РФПИ, это позволит диверсифицировать и сбалансировать базу поставок.

Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) в поселке Пригородное Сахалинской области Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с NEWS.ru отметил, что ближневосточный конфликт может оказаться выгодным для России с точки зрения увеличения доходов от продажи нефти и газа.

«Во-первых, бюджет будет больше пополняться. Во-вторых, отсутствие конкретно ближневосточных ресурсов создает дополнительный спрос именно на российскую нефть», — пояснил Юшков.

По его словам, кроме европейских стран, за дополнительными поставками к России обратятся Индия и Китай, основная часть закупок которых до этого приходилась на ближневосточные страны.

«Теперь получается, что им выгоднее всего переключиться именно на нефть из РФ, конкурируя за нее, потому что она продается со скидкой. Но эта конкуренция как раз позволяет России уменьшить дисконт на свое сырье», — добавил аналитик.

Что будет делать Европа

Еще одним насущным вопросом остается остановка поставок газа. В конце января Совет ЕС принял решение о полном запрете СПГ и трубопроводного топлива из России — меры начнут действовать в 2027 году. В Европе рассчитывают, что к этому времени как раз закончится действие переходного периода для уже заключенных контрактов на поставки из РФ.

Запрет был одобрен несмотря на несогласие некоторых членов ЕС — Словакия и Венгрия проголосовали против, а Болгария воздержалась от участия в голосовании. Позже Будапешт заявил, что намерен обжаловать решение в Европейском суде. При этом, по информации агентства Reuters, Еврокомиссия намерена представить законодательное предложение о постоянном запрете российского газа 15 апреля — через три дня после парламентских выборов в Венгрии. Таким образом, европейские чиновники хотят помешать премьер-министру страны Виктору Орбану сделать вопрос нефтяного эмбарго ключевым в предвыборной кампании.

Экономист и политолог Александр Разуваев в разговоре с NEWS.ru напомнил, что ЕК предусмотрела возможность снятия эмбарго на поставки российского газа на срок до четырех недель в случае объявления чрезвычайной ситуации и появления угрозы безопасности поставок в одну или несколько стран ЕС. Аналитик предположил, что в Европе с большой долей вероятности воспользуются этим правом.

Касимовское отделение подземного газохранилища, Россия Фото: Anton Kavashkin/Global Look Press

«Дональд Трамп начал операцию против Ирана, не предупредив европейские страны — ну и что европейцам теперь делать? Что они, будут втридорога покупать газ у американцев? Альтернатив ближневосточному рынку энергоносителей, кроме России, просто не существует. Поэтому логично было бы снять санкции, восстановить потоки и спокойно жить. Если бы это все функционировало, то никаких проблем сейчас у европейцев не было бы. Они сами все это для себя устроили», — заметил Разуваев.

Однако политолог-международник Геворг Мирзаян с этой точкой зрения не согласен. Он напомнил NEWS.ru о силе европейской бюрократии: для отмены принятых в ЕС решений, связанных с российскими энергоносителями, потребуется согласие всех стран — участниц объединения.

«А этого согласия, даже если цена на нефть вырастет условно до $200, не будет из-за позиций отдельных стран из „солнечной и гордой“ Прибалтики. Да и не только их. Поэтому, к сожалению, европейский разум и рационализм здесь уйдут на второй план по сравнению с политической целесообразностью», — сказал политолог.

Что предпримут США

Глава Госдепа США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон выработал программу действий для сдерживания нефтяного ценника.

«Мы знали, что операция в Иране станет фактором риска. Вы увидите, как мы начнем выкатывать эти этапы, стремясь смягчить последствия», — сказал он журналистам, однако конкретных подробностей о шагах властей США не привел.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко в разговоре с NEWS.ru обратил внимание, что в самый разгар топливного кризиса в 1970-х США создали МЭА. Оно отслеживало движение буквально каждого танкера в Мировом океане и направляло его в определенные страны, чтобы смягчить шок от роста нефтяных цен.

«Поскольку такая структура с штаб-квартирой в Париже уже существует, к ней просто обратятся с просьбой вернуться к изначальной миссии. Шок от перекрытия Ормузского пролива будет большой, но все-таки не такой, как 50 лет назад, когда Европа и США неделями оставались без стабильных поставок. Потому что сегодня нефти на мировом рынке довольно много», — отметил Ткаченко.

Ормузский пролив Фото: Ali Mohammadi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По его мнению, американские власти, с одной стороны, выработают схему более эффективного использования имеющихся на рынке нефтяных ресурсов. С другой — у каждого государства все еще есть стратегические запасы, измеряемые сотнями миллионов баррелей, которые будут открыты, чтобы смягчить риски дефицита топлива, резюмировал Ткаченко.

Читайте также:

Атака на Иран — ждем нефть по $100: что с рублем и ценами на бензин в РФ

Удары Ирана и Израиля: новости 2 марта, взрывы в Дубае, эвакуация россиян

Ормузский пролив: чем важен, влияние на инфляцию, плюсы блокады для России