Атака на Иран — ждем нефть по $100: что с рублем и ценами на бензин в РФ

Напряженность на Ближнем Востоке всколыхнула глобальный нефтяной рынок. После новостей о военной операции против Ирана котировки Brent на открытии торгов в понедельник пробили отметку в $82, обновив максимумы с начала 2025 года. NEWS.ru рассказывает, как долго продлится ралли, что будет с рублем, вырастут ли цены на АЗС и кому на самом деле выгодна эта война.

Что происходит с ценами на нефть

Торги в понедельник, 2 марта, начались с мощного ценового скачка: игроки отыгрывают новости о военной операции США и Израиля против Ирана, которая стартовала еще 28 февраля и уже спровоцировала ответные удары со стороны Тегерана.

Реакция не заставила себя ждать — стоимость майских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE подскочила на 13,04%, достигнув в моменте отметки $82,37 за баррель. Выше $82 «бочка» не поднималась больше года — с 16 января 2025-го. Столь резкий всплеск объясняется еще и тем, что в выходные торги не проводились и сегодня рынок с лихвой компенсирует это отставание.

Российский фондовый рынок, чутко реагирующий на сырьевые «качели», также открыл месяц в зеленой зоне. Индекс iMOEX2 на Московской Бирже к утру прибавил 1,14%, поднявшись до 2831,06 пункта. Главным драйвером роста, безусловно, стала подорожавшая нефть.

Какую роль в этом играет Ормузский пролив

Тревожным фоном для котировок остается ситуация в Ормузском проливе — ключевой транспортной артерии для ближневосточной нефти. В первые дни конфликта Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о его блокировке, однако уже на следующий день официальный Тегеран опроверг эту информацию, уточнив, что ограничения касаются лишь судов, связанных с американскими военными. Тем не менее сам факт подобных заявлений заставляет трейдеров закладывать в цены геополитические риски.

Ормузский пролив, вид из космоса Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press

Напомним, Ормузский пролив представляет собой узкий морской проход шириной около 40 километров, соединяющий Персидский и Оманский заливы. Он является одним из важнейших морских маршрутов в мировой торговле нефтью: ежедневно по нему проходит 200–300 судов. Пролив обеспечивает транспортировку около 20% мирового морского экспорта нефти (20 млн баррелей в день) и порядка 30% сжиженного природного газа (СПГ).

Через него проходят поставки из стран Персидского залива — Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Катара, ОАЭ и самого Ирана, что делает его стратегически важным для мировой энергетики.

По данным Управления энергетической информации США (EIA), 84% объема перевозимой через пролив нефти и нефтепродуктов и 83% СПГ направляются в страны Азии, в основном в Китай, Индию, Японию и Южную Корею.

Как сильно могут взлететь цены на нефть

Тревожные ожидания трейдеров уже находят подтверждение на самом высоком уровне. Ситуацию в своем микроблоге прокомментировал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Спецпредставитель президента РФ не стал смягчать углы и дал жесткий прогноз: мировой рынок нефти ждет шоковое подорожание. «Скоро цена на нефть превысит $100 за баррель», — спрогнозировал Дмитриев, подчеркнув, что текущая геополитическая турбулентность будет только разгонять котировки.

Аналитики Bloomberg Economics подсчитали: если Иран полностью прекратит поставки (а это около 5% мирового объема), цены подскочат на 20%. Самый жесткий сценарий — полная блокада Ормузского пролива, через который проходит 20% мировой нефти. В этом случае, по оценкам Bloomberg, Brent может взлететь до $108 за баррель.

Мнения экспертов, опрошенных NEWS.ru, разделились: все согласны, что нефть теперь будет дорожать из-за геополитики, но вот насколько именно — тут единого мнения нет.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин прогнозирует, что в ближайшие недели котировки Brent закрепятся в диапазоне $77–$82 за баррель. По словам руководителя департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александра Шнейдермана, рост на 13%, с $69 до $82, — это уже состоявшаяся реакция на военные действия, и при сохранении текущего уровня напряженности цены будут оставаться вблизи этих значений.

Фото: Jan Huebner/Severing /Global Look Press

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая добавляет, что перекрытие пролива ударит не только по Ирану, но и по Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейту. «Перевозчики уже переключаются на альтернативные маршруты, и это может привести в том числе к сокращению дисконта на российскую нефть», — отмечает она.

Основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров обращает внимание, что крупные судоходные компании, такие как Maersk, уже приостанавливают рейсы. «Физические риски для танкеров означают, что премия за страх будет зашита в цену надолго», — резюмирует он.

По мнению председателя комитета по цифровому и технологическому суверенитетам СНГ, руководителя лаборатории по вопросам онтологии когнитивного, цифрового и технологического суверенитетов при МНИИПУ Александра Грифа, сейчас цены на нефть будут держаться в районе $80–$90 за баррель. Но если военный конфликт надолго нарушит поставки через Ормузский пролив, то мы вполне можем увидеть и $100, полагает эксперт, добавляя, что рынки просто закладывают в стоимость риски.

Что будет с курсом рубля

Для российской валюты дорогая нефть — классический позитивный фактор, однако и здесь есть нюансы. Александр Шнейдерман объясняет механизм просто: рост экспортной выручки (за счет более дорогой нефти) улучшает платежный баланс и формирует поддержку для рубля. Первая реакция рынка это подтвердила: в понедельник курс доллара падал до 76,60 рубля, что означает укрепление национальной валюты.

Александр Потавин обращает внимание на другой важный аспект: высокие цены дают Минфину возможность маневра в бюджетном правиле. «Объемы продажи валюты из резервов сильно не упадут, что поддержит курс в стабильном состоянии», — говорит аналитик.

Напротив, Федор Сидоров призывает не ждать чудес: «Напрямую переносить цену Brent на курс рубля было бы ошибкой из-за дисконтов. Реальный нетбэк (цена, по которой товар — нефть, бензин — реально „выходит“ производителю после его продажи за границу. — NEWS.ru) экспортеров заметно ниже», — говорит он. Тем не менее эксперт подтверждает, что при прочих равных, приток валюты увеличится, что объективно поддержит рубль.

По словам Грифа, с одной стороны, дорогая нефть — это плюс для рубля (экспортеры больше зарабатывают), с другой стороны, глобальный «уход в доллар» давит на все валюты, включая и нашу. Поэтому курс рубля «мечется», даже когда нефть дорожает.

Нефтеперерабатывающий завод Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Подорожает ли бензин в России

Несмотря на скачок мировых цен, на российских заправках мгновенного апокалипсиса не случится. Внутренний рынок живет по своим законам, напоминают эксперты. В России работает демпферный механизм: при росте мировых цен нефтяники получают увеличенные выплаты из бюджета, чтобы у них не было соблазна взвинтить цены внутри страны. «Как раз из-за этого бензин в РФ не дешевеет даже при снижении цен в мире — мы это видели в прошлом году», — напоминает Кауфман.

По мнению аналитика, главная угроза для розницы сейчас — не столько мировые котировки, сколько атаки на нефтеперерабатывающие заводы и способность быстро их ремонтировать. Если внутренние цены все же поползут вверх, правительство в очередной раз полностью запретит экспорт бензина, отрезав внутренний рынок от мирового, считает Кауфман.

По его же оценкам, если эскалация продолжится, розничные цены на бензин в 2026 году вырастут на 5–7%. Это заметно ниже двузначных темпов прошлого года, но выше текущей статистики Росстата (0,1% в неделю).

«Если нынешний уровень нефти закрепится надолго, это создаст фундаментальное давление на оптовые цены, которое рано или поздно транслируется и в розницу», — предупреждает Сидоров.

Как конфликт отразится на экономике России в целом

Для российского бюджета текущий кризис — бальзам на раны, но с привкусом горечи от глобальной нестабильности.

Беленькая указывает, что в январе нефтегазовые доходы России упали до минимума с 2020 года, а средняя цена лишь немного превышала $40 при цене отсечения в бюджете $59. Рост цен позволяет улучшить эту динамику. Федор Сидоров называет это «дополнительной подушкой ликвидности», которая дает правительству «больше возможностей для маневра».

Кроме того, Россия потенциально выигрывает как экспортер металлов, в том числе золота, цены на которое также взлетели на фоне бегства инвесторов от рисков, добавляет Беленькая. Однако у медали есть обратная сторона. Устойчивый ценовой шок ударит по импортерам (Китай, Европа, Индия), спровоцирует новую волну инфляции и может стать триггером для мирового экономического кризиса, опасается аналитик. «Чем быстрее завершится конфликт, тем лучше для мировой экономики и в долгосрочном смысле и для России», — резюмирует собеседница NEWS.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Александр Потавин называет происходящее событием категории «Черный лебедь». По его мнению, доллар и швейцарский франк вырастут как защитные активы, а вот евро пострадает из-за энергозависимости Европы. Для России выигрыш от цен на нефть может быть нивелирован сложностями в логистике и рисками для глобального спроса, заключает он.

