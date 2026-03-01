Морских перевозчиков предупредили об опасности Ормузского пролива

Международная морская организация (IMO) выступила со срочной рекомендацией для всего мирового флота. В связи с обострением обстановки в регионе судовладельцам предложено временно исключить Ормузский пролив из маршрутов следования.

Генеральный секретарь IMO Арсенио Домингес выразил серьезную обеспокоенность в связи с поступающей информацией о пострадавших моряках с коммерческих судов. Он напомнил всем сторонам о необходимости неукоснительно соблюдать принципы свободы судоходства, закрепленные в международном праве.

Я внимательно слежу за ситуацией и призываю все судоходные компании проявлять максимальную осторожность. По возможности судам следует избегать прохождения через регион до улучшения условий, — говорится в заявлении Домингеса.

В условиях информационной нестабильности глава организации призвал капитанов и судовладельцев опираться исключительно на официальные и проверенные источники данных при планировании рейсов. В IMO подчеркивают, что рекомендация носит временный характер и будет действовать до стабилизации обстановки в зоне Ормузского пролива.

Ранее атаке в Ормузском проливе подверглись нефтяной танкер под флагом Маршалловых Островов MKD Vyom в районе побережья Омана и судно Skylight под флагом Палау. Из-за этого в районе Ормузского пролива скопились нефтяные танкеры — более 150 судов ожидали входа из‑за приостановки движения.