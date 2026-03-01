Катастрофа на Ближнем Востоке обернулась проблемами для судов России

Порядка 32 судов под российским флагом заблокированы в зоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщил Минтранс РФ. До всех них удалось оперативно довести информацию и рекомендации по действиям в сложившейся ситуации.

В условиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке Минтрансом России совместно с Росморречфлотом обеспечено оперативное получение информации о судах под флагом РФ, находящихся в зоне конфликта — в настоящее время их 32, — пояснили в ведомстве.

Ранее обломок иранской ракеты рухнул на судно с российскими моряками в порту Дубая Джебель Али. Инцидент произошел в ходе работы систем ПВО, отражавших массированную атаку со стороны Ирана. Предварительно сообщалось, что никто из членов экипажа не пострадал.

До этого в Сети показали последствия ударов дронов-камикадзе «Шахед» по коммерческому порту Дукм на побережье Аравийского моря в Омане. Порт атаковали два дрона. Один из них попал в мобильное общежитие на территории порта. В результате пострадал один человек. Другие подробности пока не приводились.