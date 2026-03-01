SHAMAN отреагировал на обвинения в осквернении Байкала SHAMAN раскритиковал людей, которые обвинили его в осквернении Байкала

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в шоу «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» обвинил людей, которые раскритиковали его за «осквернение» Байкала, в их испорченном сознании. В программе, запись которой доступна на платформе «Смотрим», артист объяснил, что облизал лед озера, потому что был поражен его красотой.

Красота в глазах смотрящего. Может быть, те люди, кто видит в этом что-то плохое, может, они насмотрелись каких-то других — неправильных видео, — заявил SHAMAN.

Он также подчеркнул, что не нарушал законы Российской Федерации. Также он подчеркнул, что людям свойственно испытывать эмоции и восхищение перед природой. Исполнитель задал риторический вопрос, сравнивая свое положение с ходьбой по святой земле в обуви. Таким образом, он хотел подчеркнуть нелепость обвинений в свой адрес.

Некоторые пишут: «Это осквернение». Вот есть наша великая русская святая земля, и по логике этих же людей получается, если они ходят по этой земле в обуви — они тоже оскверняют нашу великую русскую землю? Или это другое совсем? — задал вопрос певец.

Ранее Дронов анонсировал выпуск новой песни, посвященной Байкалу. Он рассказал, что поездка на озеро оставила в его душе неизгладимый след. Артист намекнул, что его необычный жест, связанный с озером, стал своеобразной рекламой будущей композиции.