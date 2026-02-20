SHAMAN раскрыл, на что его вдохновил лед Байкала SHAMAN пообещал выпустить песню в честь Байкала после того, как лизнул его лед

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) пообещал выпустить песню в честь Байкала после того, как лизнул его. В своем Telegram-канале он написал, что озеро оставило неизгладимый след в его жизни.

Родные, вчерашняя поездка на Байкал оставила неизгладимый след в моей душе. Но я поехал туда не только наслаждаться красотами Родины. Наверняка вы заметили, какой шум вчера поднял мой жест — и это здорово, ведь именно этим я подогревал вас перед грядущим релизом моей новой песни «Байкал», — написал певец.

Ранее сообщалось, что SHAMAN попробовал на вкус замерзшее озеро Байкал. Артист опубликовал ролик, запечатлевший, как он с особым выражением касается языком поверхности замерзшего водоема.

Позже председатель совета директоров компании по производству реагентов для водоподготовки и водоочистки Михаил Гончаров заявил, что употреблять сырую воду из Байкала и облизывать лед может быть небезопасно. Он отметил, что на поверхности озера накапливаются различные вещества. В частности, в воде еще остались отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, хоть тот и не функционирует с 2013 года.