Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 16:12

SHAMAN раскрыл, на что его вдохновил лед Байкала

SHAMAN пообещал выпустить песню в честь Байкала после того, как лизнул его лед

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) пообещал выпустить песню в честь Байкала после того, как лизнул его. В своем Telegram-канале он написал, что озеро оставило неизгладимый след в его жизни.

Родные, вчерашняя поездка на Байкал оставила неизгладимый след в моей душе. Но я поехал туда не только наслаждаться красотами Родины. Наверняка вы заметили, какой шум вчера поднял мой жест — и это здорово, ведь именно этим я подогревал вас перед грядущим релизом моей новой песни «Байкал», — написал певец.

Ранее сообщалось, что SHAMAN попробовал на вкус замерзшее озеро Байкал. Артист опубликовал ролик, запечатлевший, как он с особым выражением касается языком поверхности замерзшего водоема.

Позже председатель совета директоров компании по производству реагентов для водоподготовки и водоочистки Михаил Гончаров заявил, что употреблять сырую воду из Байкала и облизывать лед может быть небезопасно. Он отметил, что на поверхности озера накапливаются различные вещества. В частности, в воде еще остались отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, хоть тот и не функционирует с 2013 года.

Россия
певцы
SHAMAN
Байкал
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Интернет-пробив, утечка данных: какие «тайны» о Telegram раскрыли в РКН?
Музей истории ГУЛАГа станет Музеем памяти: что известно, кто возглавит
Соцсеть X обжаловала штраф Еврокомиссии в €120 млн за нарушение DSA
Появилась информация об ударе США по Ирану в ближайшие дни
Появились новые подробности исчезновения вертолета с людьми
В Германии рассказали, как Трамп и Мерц относятся друг к другу
Властям России пообещали астрономические доходы за легализацию одного рынка
В стране Юго-Восточной Азии подготовили аэропорты к вспышке вируса Нипах
Психиатр раскрыл, почему прием антидепрессантов вреден без назначения врача
В Европе запустят проект, в котором учтут уроки конфликта на Украине
Дерматолог назвала простой способ ухода за кожей для мужчин
Названа главная опасность умных пылесосов, о которой многие не знают
Суд определил наказание для экс-главы курской корпорации развития
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 12 БПЛА
Три дочки и ни одного сына: муж расправился с женой из-за любовницы
Цены на яйца взлетели во Франции из-за небывалого дефицита
Новозеландский спортсмен госпитализирован после падения на Олимпиаде
В Москве зафиксировали рекордную высоту снежного покрова
SHAMAN раскрыл, на что его вдохновил лед Байкала
Зеленский обратился к Японии с одним предложением
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.