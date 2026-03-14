Лепс заявил о завершении карьеры

Народный артист России Григорий Лепс допустил, что может прекратить выступления через год. По словам певца, он планирует еще немного заработать, передает корреспондент NEWS.ru с церемонии вручения музыкальной премии «Виктория».

Сейчас что-нибудь заработаем и вполне себе завершим. Может, на следующий год закончу свое музыкальное действие. Если нет, то буду петь, сколько смогу, — отметил он.

Лепс также заявил, что хотел бы записать совместную песню с молодым исполнителем Ваней Дмитриенко. Он подчеркнул, что сотрудничество возможно, если появится подходящая композиция.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Лепс недосчитался 13 млн рублей в ходе гастрольного тура по южным регионам России. По версии журналистов, падение продаж билетов на концерты артиста связывают с негативной реакцией публики после его громкого разрыва с молодой возлюбленной.

Кроме того, сообщалось, что союз Лепса с бывшей невестой Авророй Кибой перестал существовать еще в декабре, но пара предпочитала не распространяться о подробностях личной жизни. По словам приятелей 20-летней девушки, она в конце года начала активно ходить в клубы.