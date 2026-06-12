Посол РФ увидел шанс на новый этап отношений России и США Дарчиев: импульсы РФ и США к улучшению отношений должны материализоваться

Отношения России и США при нынешней американской администрации стали несколько лучше, чем в предыдущие годы, заявил ТАСС посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. По его словам, между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом давно сложились рабочие контакты.

Мне кажется, очень важно, что при нынешней администрации мы все-таки можем констатировать, что отношения России и США стали чуть лучше, чем они были при <…> прежней администрации, — сказал Дарчиев.

Ранее Дарчиев заявил: Путин и Трамп ставят перед собой задачу восстановления нормальных межгосударственных отношений. По его словам, эти отношения были серьезно подорваны предшественниками действующей власти США.

До этого политолог Евгений Минченко в беседе с NEWS.ru заявил: Путин нравится Трампу, так как является сильным лидером. По словам эксперта, глава Белого дома хотел бы нормализовать отношения с РФ, чтобы сосредоточиться на противостоянии с Китаем.