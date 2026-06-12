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12 июня 2026 в 06:24

«Противоречивая позиция»: переговоры Ирана и США вышли на новый этап

Press TV: Иран и США согласовали основные пункты меморандума

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Иран и США сообщили о значительном продвижении в согласовании меморандума о взаимопонимании, передает Press TV. Отмечается, что основные пункты документа уже согласованы сторонами.

Текст почти готов, но процесс осложняют противоречивые подходы США, заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Он подчеркнул, что именно это ранее приводило к сбоям в переговорах.

Стороны продолжают работу над уточнением формулировок, отметил он. При этом сохраняется осторожный оптимизм относительно завершения соглашения.

Ранее сообщалось, что американские военные предупредили президента США Дональда Трампа, что захват острова Харк потребует наземной операции с тяжелыми потерями для Вашингтона. По информации источников, план захвата разрабатывали несколько месяцев, однако операцию откладывали из-за слишком высоких рисков.

До этого президент США отмечал, что американские вооруженные силы намерены предпринять попытку установить полный контроль над стратегическим иранским островом Харк и ключевыми нефтяными объектами Исламской Республики. По его словам, операцию могут провести так же, как и в Венесуэле, и что дало «блестящие результаты и для нее, и для США».

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