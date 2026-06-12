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12 июня 2026 в 07:26

Приговоренному к пожизненному сроку Юн Сок Ёлю дали еще 30 лет тюрьмы

Юн Сок Ёля приговорили к 30 годам тюрьмы за отправку дронов в КНДР

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Бывший президент Республики Корея Юн Сок Ёль приговорен к 30 годам лишения свободы за отправку беспилотников в Северную Корею с целью создать повод для введения военного положения, сообщило агентство Yonhap. Центральный окружной суд Сеула признал его виновным в пособничестве противнику и злоупотреблении властью.

Хотя уровень ущерба интересам в военной сфере из-за этой операции, как представляется, не был серьезным, подсудимые пытались спровоцировать Северную Корею, используя в качестве прикрытия военную операцию, чтобы создать условия для объявления военного положения, — заявил судья на заседании.

Осенью 2024 года с территории Южной Кореи было запущено несколько беспилотников, которые распространяли листовки в окрестностях Пхеньяна. Как минимум один из них потерпел крушение и попал в руки северокорейских специалистов. Суд указал, что операция преследовала личные цели и не имела отношения к госбезопасности или обороне страны, а потому не может считаться справедливым ответом на запуски мусорных шаров из Северной Кореи.

Весной и летом 2024 года КНДР запускала воздушные шары с мусором в ответ на действия активистов, переправлявших на север медикаменты и агитационные материалы. В декабре 2024 года Юн Сок Ёль в нарушение конституции ввел военное положение, после чего был отстранен от власти. В феврале, тот же суд первой инстанции вынес ему приговор в виде пожизненного заключения по делу о мятеже против государственного строя.

Ранее новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен принес извинения Пхеньяну за запуски беспилотников в сторону КНДР. По словам главы государства, дроны запускали частные лица, а не государственные структуры.

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Приговоренному к пожизненному сроку Юн Сок Ёлю дали еще 30 лет тюрьмы
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