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31 июля 2026 в 05:15

Назван один из главных факторов, который влияет на привлекательность жилья

Топ-менеджер Мамохина: наличие детского сада повышает привлекательность жилья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Наличие детского сада на первых этажах домов делает жилье более привлекательным для семейных покупателей, заявила NEWS.ru директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина. По ее словам, развитая инфраструктура — один из ключевых факторов при выборе квартиры.

В крупных жилых комплексах государственные детские сады, как правило, строят как отдельно стоящие здания, которые включены в обязательную социальную инфраструктуру проекта. Одновременно растет число частных дошкольных учреждений, которые чаще размещаются во встроенно-пристроенных помещениях на первых этажах жилых домов. Наличие собственного детского сада напрямую влияет на привлекательность жилого комплекса для семейных покупателей. Развитая инфраструктура стабильно входит в пятерку наиболее значимых факторов при выборе новостройки, — пояснила Мамохина.

Она отметила, что больше всего новых дошкольных учреждений появляется в бизнес- и премиум-сегментах. Там, по словам эксперта, это уже не дополнительное преимущество, а необходимая часть концепции. Топ-менеджер подчеркнула, что для семей важно не только наличие детского сада, но и профессиональный персонал, высокое качество образования и удобное расположение.

В комфорт-классе развитие экосистемы для детей также продолжается, однако здесь частные объекты скорее становятся альтернативой государственным садикам. В массовом сегменте ключевую роль по-прежнему играют муниципальные образовательные учреждения, тогда как коммерческие формируют дополнительное предложение для жителей, которым важны гибкий график, небольшие группы или специализированные обучающие программы, — заключила Мамохина.

Ранее коммерческий директор бренда ГК «Да! Девелопмент» Виктория Лесникова заявила, что более половины покупателей жилья (58%) готовы увеличить бюджет сделки ради хороших соседей. По ее словам, окружение для респондентов играет не менее важную роль, чем цена квадратного метра или престижность района.

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