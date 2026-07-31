Нутрициолог ответила, правда ли вредно пить воду во время и после еды Нутрициолог Дивинская назвала мифом вред питья во время и после еды

Вред питья во время и после еды является мифом, заявила NEWS.ru биохимик, доказательный нутрициолог, специалист по пищевому поведению Анна Дивинская. Специалист отметила, что научные работы в этой области в основном сосредоточены на изучении эффекта от употребления жидкости за полчаса до трапезы.

Вода до еды или после — тема, которая обросла слухами. Наиболее изученная схема — преднагрузка водой за 30 минут до приема пищи. Было исследование, когда 84 взрослых с ожирением были разделены на две группы. Одна выпивала 500 мл воды за полчаса до каждого основного приема пищи, другая — нет. Через 12 недель участники первой группы потеряли в среднем на 3,6 кг больше второй. Однако этот эффект не универсален. Результат сильно зависит от времени преднагрузки и индивидуальных особенностей. А вот вода во время или сразу после еды, вопреки популярному мифу о «разбавлении желудочного сока», не нарушает пищеварение. Этот тезис не подтвержден серьезными клиническими данными, — пояснила Дивинская.

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