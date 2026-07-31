Маска из фильма «Крик» уйдет с молотка в Лос-Анджелесе Маску из фильма «Крик» и топор из «Сияния» представят на аукционе Propstore

На аукционе Propstore в Лос-Анджелесе, который пройдет с 26 по 29 августа, будут представлены легендарные предметы кинореквизита. Среди них — маска из «Крика» (1996), топор из «Сияния» (1980) и перчатки Эдварда Руки-ножницы.

Всего на торги выставлено более 1,4 тыс. лотов, связанных с кино и телевидением. Кроме того, с молотка уйдут свыше 300 спортивных памятных вещей с автографами.

Среди топ-лотов: янтарь с комаром из «Парка Юрского периода», костюм кролика из «Донни Дарко», броня Железного Человека из «Первого мстителя: Противостояние» и зубы оборотня из клипа Майкла Джексона Thriller. Стартовые цены на культовые предметы достигают $500 тыс. (43 млн рублей).

Ожидается, что некоторые лоты могут уйти за суммы, значительно превышающие эстимейт. Мероприятие привлечет внимание не только фанатов, но и инвесторов, для которых кинореквизит становится все более ликвидным активом. Итоги торгов будут подведены в конце августа.

Ранее сообщалось, что старый советский хрусталь в наше время может стоить десятки тысяч рублей. Коллекционер советского антиквариата Сергей Кабищер отметил, что наиболее ценны вещи Гусевского хрустального завода, а также заводов «Красный гигант», «Неман» и «Дятьково».