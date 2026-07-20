Умер исполнитель хита Swing Your Daddy Джим Гилстрап

Американский певец Джим Гилстрап, известный по хиту Swing Your Daddy, умер в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ со ссылкой на его семью. Ему было 79 лет.

По данным издания, музыкант скончался по естественным причинам. Гилстрап более полувека выступал на сцене и получил известность как сессионный вокалист, сотрудничавший со Стиви Уандером.

Певец участвовал в создании композиции You Are the Sunshine of My Life, которая была номинирована на премию «Грэмми». Также он исполнил музыкальную тему к популярному американскому ситкому «Добрые времена» и записал хиты Swing Your Daddy и I'm on Fire.

Ранее сообщалось, что басистка и вокалистка американской рок-группы L7 Дженнифер Финч умерла после борьбы с раком мозга. До этого группа заявила, что Финч отказалась от участия в прощальном туре после того, как у нее диагностировали агрессивную форму опухоли головного мозга.

Также певица МакSим (Марина Абросимова) сообщила о смерти своего отца Сергея Абросимова. По словам артистки, он скончался после тяжелой болезни. Она узнала о смерти незадолго до концерта и сразу после него отправилась на похороны.