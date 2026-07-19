Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
19 июля 2026 в 14:22

Умерла одна из старейших участниц рок-группы L7

Басистка L7 Финч умерла после продолжительной борьбы с раком мозга

Фото: POP-EYE/Christina Kratsch/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Басистка и вокалистка американской рок-группы L7 Дженнифер Финч умерла после борьбы с раком мозга, сообщили участники коллектива в социальных сетях. До этого группа заявила, что Финч отказалась от участия в прощальном туре после того, как у нее диагностировали агрессивную форму опухоли головного мозга.

С тяжелым сердцем сообщаем, что… Дженнифер Финч скончалась… Она долго боролась с раком, — отмечается в публикации.

Дженнифер Финч присоединилась к L7 в 1986 году, спустя год после основания коллектива в Лос-Анджелесе. При этом уточняется, что она была одной из первых, а также самых долго выступавших участниц группы.

Ранее сообщалось, что американский политический карикатурист Пэт Олифант умер в возрасте 90 лет. Художник скончался 13 июля в своем доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. На протяжении более 60 лет Олифант создавал политические карикатуры, которые публиковались более чем в 500 газетах. Героями его работ становились президенты США и другие известные политики. В 1967 году карикатурист получил Пулитцеровскую премию.

Шоу-бизнес
знаменитости
музыканты
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отдых у водопада Султан закончился гибелью туристки из Свердловской области
ВСУ уличили в попытке минирования подъездных путей к Энергодару
Стало известно, когда состоится премьера «Одиссеи» Нолана в России
Пьяный хоккеист «Металлурга» на гидроцикле сбил женщину с ребенком
Академик назвал условие окончания конфликта на Украине за 24 часа
Вооруженные силы России поразили базу с иностранными военными под Одессой
Пожар на складе Wildberries в Электростали локализовали
Зеленского сравнили с английской королевой
В России проверят треш-блогершу после жалоб на контент для школьников
Раскрыта личность мужчины, напавшего на россиянку в грузинском отеле
Появилась информация о новых ударах ВСУ по Белгородской области
Мощный пожар охватил огромную помойку в Севастополе
Стала известна прибыль ФИФА от чемпионата мира — 2026
Кратковременные дожди, грозы и тепло до +25: погода в Москве в конце июля
Москвич обвинил двух стриптизерш в краже полумиллиона рублей за одну ночь
Вассерман рассказал о подвохе с устной проверкой домашних заданий
Один человек погиб в ДТП на трассе в Оренбургской области
Мантуров обозначил главную задачу российской металлургии
После громкой отставки Шпана в Германии определился кандидат на его пост
Робособака с ИИ впервые выявила нарушителей на мероприятии
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки
Общество

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.