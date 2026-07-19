Умерла одна из старейших участниц рок-группы L7

Басистка и вокалистка американской рок-группы L7 Дженнифер Финч умерла после борьбы с раком мозга, сообщили участники коллектива в социальных сетях. До этого группа заявила, что Финч отказалась от участия в прощальном туре после того, как у нее диагностировали агрессивную форму опухоли головного мозга.

С тяжелым сердцем сообщаем, что… Дженнифер Финч скончалась… Она долго боролась с раком, — отмечается в публикации.

Дженнифер Финч присоединилась к L7 в 1986 году, спустя год после основания коллектива в Лос-Анджелесе. При этом уточняется, что она была одной из первых, а также самых долго выступавших участниц группы.

Ранее сообщалось, что американский политический карикатурист Пэт Олифант умер в возрасте 90 лет. Художник скончался 13 июля в своем доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. На протяжении более 60 лет Олифант создавал политические карикатуры, которые публиковались более чем в 500 газетах. Героями его работ становились президенты США и другие известные политики. В 1967 году карикатурист получил Пулитцеровскую премию.