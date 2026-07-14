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14 июля 2026 в 18:35

Ушел из жизни художник, который высмеивал президентов США

Американский карикатурист Пэт Олифант умер в возрасте 90 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Американский политический карикатурист Пэт Олифант умер в возрасте 90 лет, сообщил его сын Грант Олифант газете The Washington Post. Художник скончался 13 июля в своем доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико.

Олифант более 60 лет создавал политические карикатуры, которые публиковались в более чем 500 газетах. Среди героев его работ были американские президенты и другие известные политики. В 1967 году он получил Пулитцеровскую премию за политическую карикатуру, однако позднее критиковал решение жюри, заявляя, что награда была присуждена скорее по политическим причинам.

Художник работал в Denver Post и Washington Star, а с 1981 года продолжил деятельность как независимый автор. В 2015 году он завершил карьеру из-за ухудшения зрения, но спустя два года ненадолго вернулся к работе, выпустив карикатуры на президента США Дональда Трампа и активиста Стивена Бэннона. У Олифанта остались сын, две дочери, четверо внуков и двое правнуков.

Ранее ушел из жизни вокалист знаменитого коллектива Village People Виктор Уиллис. Именно он подарил миру хит Y.M.C.A., который затем стал неофициальным гимном предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.

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