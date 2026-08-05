Ростех подвел итоги юбилейного корпоративного чемпионата «Время первых»

Корпоративный чемпионат профессионального мастерства «Время первых» от Ростеха завершился. Это был юбилейный, пятый по счету чемпионат, который установил новый рекорд по количеству участников — более 5,5 тыс. сотрудников Корпорации из 45 разных регионов России.

Участники соревновались в таких направлениях, как инжиниринг, оптимизация производственных процессов, сварка и работа с оборудованием. Чемпионат прошел по 29 компетенциям, востребованным на предприятиях Ростеха. Конкурсные задания были максимально приближены к реальным производственным процессам.

Ростех — большая промышленная семья. Уже сейчас на предприятиях Корпорации трудятся более 730 тыс. специалистов. Эти цифры, во-первых, отражают масштаб производственных задач. Во-вторых, такая динамика означает, что мы много делаем для развития человеческого капитала. Корпорация создает условия для подготовки кадров и привлечения специалистов, для карьерного и профессионального роста своих работников. Этим целям служит и чемпионат «Время первых», — рассказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

В рамках инженерных направлений студенты разрабатывали и создавали конструкции изделий, изготавливали прототипы для снижения себестоимости конечной продукции и проводили лабораторные испытания. Их профессиональные навыки включали токарную и фрезерную обработку деталей на станках с числовым программным управлением, а также сварочные работы, в том числе с применением промышленных роботов.

Ранее сообщалось, что на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета с 1 по 4 сентября состоится XI Восточный экономический форум. Его главной темой выбрали «Дальний Восток — развитие во благо людей».