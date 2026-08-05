Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 августа 2026 в 17:16

Ростех подвел итоги юбилейного корпоративного чемпионата «Время первых»

Фото: Академия Ростеха
Подписывайтесь на нас в MAX

Корпоративный чемпионат профессионального мастерства «Время первых» от Ростеха завершился. Это был юбилейный, пятый по счету чемпионат, который установил новый рекорд по количеству участников — более 5,5 тыс. сотрудников Корпорации из 45 разных регионов России.

Участники соревновались в таких направлениях, как инжиниринг, оптимизация производственных процессов, сварка и работа с оборудованием. Чемпионат прошел по 29 компетенциям, востребованным на предприятиях Ростеха. Конкурсные задания были максимально приближены к реальным производственным процессам.

Ростех — большая промышленная семья. Уже сейчас на предприятиях Корпорации трудятся более 730 тыс. специалистов. Эти цифры, во-первых, отражают масштаб производственных задач. Во-вторых, такая динамика означает, что мы много делаем для развития человеческого капитала. Корпорация создает условия для подготовки кадров и привлечения специалистов, для карьерного и профессионального роста своих работников. Этим целям служит и чемпионат «Время первых», — рассказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

В рамках инженерных направлений студенты разрабатывали и создавали конструкции изделий, изготавливали прототипы для снижения себестоимости конечной продукции и проводили лабораторные испытания. Их профессиональные навыки включали токарную и фрезерную обработку деталей на станках с числовым программным управлением, а также сварочные работы, в том числе с применением промышленных роботов.

Ранее сообщалось, что на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета с 1 по 4 сентября состоится XI Восточный экономический форум. Его главной темой выбрали «Дальний Восток — развитие во благо людей».

Общество
Ростех
конкурсы
предприятия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин сообщил о подготовке к сентябрьским выборам
Частые дожди и ночная прохлада до +12: погода в Москве в конце августа
Глава Минобороны Великобритании прибыл в Киев
В Госдуме высмеяли Вайкуле после угроз стрелять из автомата в россиян
Россия превысила производство ракет по сравнению с комплексами Patriot
«Показала самое дно»: продюсер о мечтающей пойти стрелять в россиян Вайкуле
Памфилова доложила Путину, как проходила жеребьевка партий в бюллетене
Небензя указал на позицию стран ЕС в одном вопросе
«Террор»: Небензя рассказал, что Киев хочет сделать с ЗАЭС
Вайкуле заявила, что готова воевать с россиянами
Политолог объяснил, зачем Зеленский врет о потерях ВСУ
Небензя раскрыл, на что делает ставку Украина в конфликте
Ворота сломали череп дошкольника: кто виноват в смерти мальчика?
Петербуженка заявила о своих правах на наркотики и разделась догола
Небензя заявил, что Запад использует Украину для войны в Африке
Армия Израиля убила человека на кладбище в Ливане
В одном из регионов России запустили радиооповещение о БПЛА на трассе
В Роскосмосе выступили с заявлением после возгорания в ЦНИИмаш
Мать пилота рассказала о ситуации с экипажем Cessna 182 в тайге
Раскрыто состояние пострадавшего от удара БПЛА в Донецке
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.