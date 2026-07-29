Восточный экономический форум представил деловую программу

На площадке кампуса Дальневосточного федерального университета с 1 по 4 сентября состоится XI Восточный экономический форум. Его главной темой выбрали «Дальний Восток — развитие во благо людей». В деловую программу войдут свыше 70 сессий, разделенных на пять треков. Мероприятие организует Фонд Росконгресс при поддержке правительства России.

С ВЭФ начались дальневосточная ипотека и программа «Гектар», масштабный проект по реновации 25 дальневосточных городов, программы по строительству арендного жилья, создание и развитие новых преференциальных режимов. Благодаря ВЭФ на Дальнем Востоке реализуется почти 3 тыс. инвестиционных проектов с объемом вложенных инвестиций 6,5 трлн рублей, введено более 1100 предприятий, создано более 180 тыс. рабочих мест. Уверен, что этот форум будет таким же плодотворным, как и предыдущие, — отметил зампред правительства РФ Юрий Трутнев.

Программа форума включает в себя тематические треки: «Жить и работать на Дальнем Востоке», «Механизмы привлечения частных инвестиций», «Дальний Восток — полюс международного взаимодействия», «Технологии настоящего и будущего» и «Логистика и инфраструктура для роста экономики». В деловую программу ВЭФ–2026 войдут Форум креативных индустрий, Молодежный форум «День будущего», Международный форум «День сокола», Форум МСП, Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования и конференция «Перекрестки цивилизаций: роль транспортной интеграции в истории АТР».

Основные мероприятия пройдут на площадке выставки «Улица Дальнего Востока». Среди них — открытая пленарная сессия «Муравьев-Амурский 2030», деловая игра «Владивосток-2050: проектирование города будущего», а также площадки, посвященные конкурсу «Дальний Восток — Земля приключений» и туристическим продуктам макрорегиона.

Ранее Трутнев сообщил, что участие в Восточном экономическом форуме в 2026 году, предварительно, примут 75 стран. По его словам, которые передает РИА Новости, планируется подписать 385 соглашений на сумму 6,5 трлн рублей.