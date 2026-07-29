Наступление ВС РФ на Запорожье 29 июля: последние новости, Малая Токмачка

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской области, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 29 июля 2026 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского, Энергодара, Запорожской АЭС?

Бои и события на Запорожском направлении в среду, 29 июля: обстановка на фронте сегодня

«На западном фланге Запорожского фронта позиционные бои. На восточном фланге ВС РФ окружили ВСУ в Долинке и стараются пробиться западнее Новоселовки. В Терноватом ожесточенное сражение, противник пытается вклиниться в нашу оборону севернее поселка в сторону реки Гайчур», — пишет военный блогер Олег Царев.

Военкор Евгений Поддубный отметил, что рота БПС 42-й гвардейской мотострелковой дивизии продолжает уничтожать транспорт подвоза и полевые склады ВСУ в районе города Орехова — главного укрепрайона украинской обороны в регионе.

«Вместе с наземными средствами доставки под огонь наших операторов попадают и тяжелые дроны ВСУ типа „Баба-яга“», — добавил он.

«Дневник десантника» пишет, что в Запорожской области расчет БПЛА ивановских десантников уничтожил очередную украинскую гаубицу Д-30.

«В ходе разведки на Ореховском направлении была обнаружена замаскированная в лесополосе позиция, которая вела огонь по нашим войскам. Прямым попаданием орудие было полностью уничтожено вместе с боекомплектом», — добавил автор канала.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

«Рыбарь» ранее сообщил, что на Западно-Запорожском направлении украинские формирования продолжают атаки в Плавнях и окрестностях Степногорска, обстановка остается напряженной.

«Позиции ВСУ к югу от Малой Токмачки подвергаются ударам БПЛА и артиллерии», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.

«Нанесено поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Коломийцы, Васильковка, Великомихайловка Днепропетровской области, Тимошевка, Барвиновка и Долинка Запорожской области. Противник потерял до 365 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск „Днепр“ нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Приморское, Орехов и Малокатериновка Запорожской области. Уничтожено до 65 военнослужащих и 20 автомобилей», — добавили в МО РФ.

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