Гонорары, слухи о банкротстве, роман с Тарасовой: как живет Милош Бикович

Актер сербского происхождения Милош Бикович прославился благодаря съемкам в российских фильмах. Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь, действительно ли его бизнес на грани банкротства?

Чем известен Бикович

Милош Бикович родился 13 января 1988 года в Белграде. На родине он окончил Университет искусств и начал сниматься в кино в 2004 году. В 2011 на Московском кинофестивале актер познакомился с народным артистом РСФСР Никитой Михалковым, который предложил ему роль в картине «Солнечный удар».

После успеха «Солнечного удара» Бикович стал получать новые предложения о работе в России. На настоящий момент в его фильмографии около 50 работ, включая ленты «Духless», «Холоп», «Лед», «Магомаев», «Вызов», «The Телки», «Алиса в Стране чудес» и другие.

Что известно о политической позиции Биковича

В феврале 2021 года Милош Бикович получил российское гражданство. Актер выразил благодарность за это и заявил, что впредь считает Россию своей родиной.

После начала спецоперации он заверил, что его отношение к РФ не изменилось.

«Мое отношение к России не меняется в зависимости от того, какое количество русофобии и истерии против России. Мое отношение к России базируется не на сиюминутных политических событиях, а скорее на культурологическом, духовном уровне», — отметил артист.

В январе 2024 года Биковича утвердили на роль в американском сериале «Белый лотос». Затем МИД Украины раскритиковал решение телеканала HBO пригласить актера на съемки, а в феврале он сообщил, что покинул проект, потому что не «готов менять свои принципы».

«Российские артисты запрещаются во всем мире, и у меня тоже есть российское гражданство, и я этого не стыжусь. Я горжусь этим», — заявил актер.

Что известно о личной жизни Биковича

Милош Бикович более года состоял в отношениях с актрисой Аглаей Тарасовой. Они расстались в 2018 году из-за насыщенного графика съемок. После разрыва актеры вместе снимались в фильме «Холоп-2».

«Мы с Аглаей остались в хороших отношениях. Когда вы с человеком были близки, вы что-то разделяете, некую прошедшую жизнь, и она остается в ваших воспоминаниях. То, что вы друг другу дали, никуда не денется. Как вы к этому относитесь — только ваш выбор. Я отношусь с благодарностью, думаю, и она тоже. По крайней мере, не чувствовал от нее никаких негативных посылов», — заявил он в интервью Надежде Стрелец.

Также Бикович в разные годы встречался с российской топ-моделью Сашей Лусс, сербской моделью Барбарой Таталович и чемпионкой России по бальным танцам Ариной Волошиной.

В 2022 году актер объявил об отношениях с Иваной Малич. В декабре 2023 года они расписались, в январе 2024 года у пары родился сын Василий. В июне текущего года Бикович в компании супруги посетил премьеру фильма «Холоп-3».

Аглая Тарасова и Милош Бикович Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сколько зарабатывает Бикович

Милош Бикович зарабатывает 2 млн рублей за один съемочный день, сообщил источник из мира кино. По его данным, актер готов работать в любом жанре и на любых площадках: от ТВ-формата до кинематографа.

Уточняется, что менеджмент артиста просит оплачивать налоговые расходы отдельно от суммы гонорара.

Чем сейчас занимается Бикович

Милош Бикович в 38 лет продолжает творческую деятельность. В 2026 году с ним на экраны вышли фильмы «Адвокаты», «Холоп-3» и «Альпийская баллада». Также он снимается в лентах «Варвара-Краса», «Рождение империи», «Тайный город», «Черный шелк» и других.

Актер является владельцем кинокомпании «Архангел студио», которая, по данным Telegram-канала SHOT, оказалась на грани банкротства.

«2025 год компания закрыла с убытком в полмиллиона рублей, а сейчас и вовсе рискует быть ликвидированной. У самого актера не все так плохо. В сентябре 2022 года Бикович приобрел свою первую недвижимость в столице России и сразу возле „Москва-Сити“ в районе Филевский Парк», — говорится в сообщении канала.

На днях актер отправился в отпуск с женой и сыном в отпуск в Черногорию. По словам Биковича, они с семьей живут на несколько стран.

«Где живем? Живем в Белграде, Черногории, Москве», — рассказывал он.

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