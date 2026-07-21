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21 июля 2026 в 11:52

SHOT: бизнес актера Милоша Биковича в России оказался под угрозой

SHOT: кинокомпания Милоша Биковича оказалась на грани банкротства

Милош Бикович Милош Бикович Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Telegram-канал SHOT сообщил, что кинокомпания «Архангел студио», принадлежащая актеру Милошу Биковичу, оказалась на грани банкротства. По информации канала, кредитный рейтинг студии снизился до статуса неплатежеспособной после того, как по итогам 2025 года убыток компании превысил 500 тыс. рублей, теперь юрлицу грозит ликвидация.

Как пишет SHOT, Бикович зарегистрировал «Архангел студио» как российский аналог своей сербской компании Archangel Digital Studio. Канал уточнят, что единственный фильм, который производила студия, до сих пор не вышел в прокат.

Ранее сообщалось, что композитор Константин Меладзе может вернуться в Россию для управления музыкальным бизнесом. Он планирует развивать новые проекты без привлечения внимания. У него есть успешные проекты в России, включая лейбл «Меладзе мьюзик», который заработал более 100 млн рублей в 2023 году. Продюсер сейчас живет в Италии.

До этого Олег Газманов рассказал, что из-за санкций Евросоюза его музыкальные произведения исчезли с европейских платформ, усложняя продвижение. Несмотря на это, он не планирует завершать карьеру и продолжает писать песни.

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