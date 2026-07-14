«Стало сложнее»: Газманов рассказал, как санкции отразились на его карьере Газманов заявил, что хиты стало труднее продвигать из-за санкций ЕС

На творческой встрече, приуроченной к 75-летнему юбилею, народный артист РФ Олег Газманов рассказал NEWS.ru, что из-за санкций ЕС ему стало сложнее продвигать свое творчество на музыкальных площадках. При этом он заверил, что не собирается завершать карьеру и продолжает писать песни.

Меня убрали из всех «вражеских» музыкальных серверов — вы не найдете там моих песен. Теперь стало сложнее раскручивать хиты, клипы, — высказался народный артист РФ.

После начала СВО исполнитель сразу стал помогать фронту и поддерживать раненных военнослужащих ВС РФ. Он не исключил, что многие коллеги, которые не обозначили своего отношения к спецоперации, могут негативно к нему относиться. Однако, по словам артиста, их мнение его не особо волнует.

Я поддерживаю мужчин, которые защищают нашу Родину. Меняется ситуация в стране. В какие-то моменты я становлюсь более популярным, в какие-то — менее. Но я всегда писал и буду писать песни. Может, коллеги и говорят за моей спиной [негативное] — меня это не волнует, — сообщил он.

Газманов уточнил, что никогда не испытывал творческого кризиса. Более того, по его словам, почти в 75 лет имеет множество нереализованных планов. Это, по словам певца, придает стимул жизни.

У меня столько нереализованных песен. Кажется, что мне надо жить до 120 лет, чтобы все успеть. Если я буду так думать, то организм начнется подстраиваться. Я должен жить долго! — убежден певец и композитор.

Ранее Газманов сообщил, что написал цикл песен про СВО. Народный артист России выразил удивление, что его патриотические композиции пользуются особым спросом у детской аудитории.