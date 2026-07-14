Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 11:52

«Нравятся детям»: Газманов рассказал о популярности своих песен о СВО

Газманов рассказал, что его песни на тему СВО нравятся детям

Олег Газманов Олег Газманов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певец Олег Газманов заявил на творческой встрече, посвященной его 75-летнему юбилею, что его песни про СВО нравятся детям. По его словам, он сам удивлен такой популярности, передает корреспондент NEWS.ru.

Я в связи с СВО написал цикл песен для наших воинов. Как ни странно, эти песни оказались очень популярны среди детей. Внучок моего директора постоянно требует от Алисы (нейросеть — NEWS.ru) песню «Танки». <...> Получается, что те песни, которые я пишу для взрослых, очень нравятся детям, — сказал он.

Ранее Газманов рассказал корреспонденту NEWS.ru, что он предпочитает отмечать свой день рождения в кругу близких людей. Он пообещал накормить их мясом и вместе с ними «порадоваться жизни».

До этого певец обвинил своего бывшего концертного директора Дмитрия Царенко в пропаже 15 млн рублей. Газманов заявил в суде, что не знал о схеме с уходом от налогов.

Также сообщалось, что Газманов удвоил гонорар за корпоративы в феврале. Райдер исполнителя не претерпел изменений: в нем по-прежнему значались премиальный алкоголь, представительские седаны и автобус для команды, а также сопровождение ГИБДД, чтобы «не стоять в пробках по праздникам».

Шоу-бизнес
Олег Газманов
песни
СВО
Александр Чеков
А. Чеков
Наталия Петренко
Н. Петренко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле рассказали об отношениях России и Азербайджана
Песков: Россия считает абсурдными санкции ЕС против мессенджера МАКС
Песков рассказал об отношении России к санкциям
В Кремле ответили на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
В Кремле раскрыли, из-за чего возникли разногласия России и Азербайджана
Невролог объяснил, как вычислить свой биологический возраст
В Кремле отвергли обвинения ЕС в кибератаках
В Челябинске мужчины атаковали машину скорой помощи
Россиян предупредили о популярной схеме мошенников при сдаче квартиры
Пожар в лесу Фонтенбло тушат 850 пожарных и спецавиация
Магнитные бури сегодня, 14 июля: что будет завтра, стресс, проблемы с ЖКТ
Путин встал на сторону бизнеса в вопросе уплаты НДС
Дружба с Бастой, теракт в Подмосковье, «Майор Гром»: кто такой Киевстонер
Бурные поцелуи жены Макрона и Зеленского сняли на видео
«Надо создавать условия»: Михалков высказался о многодетных семьях в России
Онколог рассказала, в каких случаях рак грозит людям без вредных привычек
Обстановка в Крыму 14 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание
Автоэксперт назвал причины низких продаж кроссовера «Москвич»
Чемпион мира по плаванию признался, почему отказался от тренерства
В США 3 тыс. человек отравились листовым салатом с паразитами
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.