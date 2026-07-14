«Нравятся детям»: Газманов рассказал о популярности своих песен о СВО Газманов рассказал, что его песни на тему СВО нравятся детям

Певец Олег Газманов заявил на творческой встрече, посвященной его 75-летнему юбилею, что его песни про СВО нравятся детям. По его словам, он сам удивлен такой популярности, передает корреспондент NEWS.ru.

Я в связи с СВО написал цикл песен для наших воинов. Как ни странно, эти песни оказались очень популярны среди детей. Внучок моего директора постоянно требует от Алисы (нейросеть — NEWS.ru) песню «Танки». <...> Получается, что те песни, которые я пишу для взрослых, очень нравятся детям, — сказал он.

Ранее Газманов рассказал корреспонденту NEWS.ru, что он предпочитает отмечать свой день рождения в кругу близких людей. Он пообещал накормить их мясом и вместе с ними «порадоваться жизни».

До этого певец обвинил своего бывшего концертного директора Дмитрия Царенко в пропаже 15 млн рублей. Газманов заявил в суде, что не знал о схеме с уходом от налогов.

Также сообщалось, что Газманов удвоил гонорар за корпоративы в феврале. Райдер исполнителя не претерпел изменений: в нем по-прежнему значались премиальный алкоголь, представительские седаны и автобус для команды, а также сопровождение ГИБДД, чтобы «не стоять в пробках по праздникам».