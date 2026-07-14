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14 июля 2026 в 11:51

Газманов раскрыл, как будет отмечать 75-летний юбилей

Газманов соберет семью на домашний праздник в свой день рождения

Олег Газманов Олег Газманов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Известный певец Олег Газманов на творческой встрече в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», посвященной 75-летнему юбилею, рассказал корреспонденту NEWS.ru, что проведет день рождения в кругу семьи. По его словам, он планирует самостоятельно приготовить мясо и накормить родных.

Будет все очень просто — мы соберемся, пообедаем вместе, скажем друг другу хорошие слова, а в настоящий день [рождения] я с семьей. Всех накормлю мясом, я очень хорошо это делаю <…>. Приглашу всю мою семью, родных, молодоженов моих, просто посидим, поговорим, порадуемся жизни и все, — сказал артист.

Кроме того, Газманов рассказал, что в последние годы отмечал свой день рождения в Калининграде — городе, где он родился. По словам артиста, туда приезжали его друзья, а в этом году он только вернулся из Калининградской области, где прошел его большой концерт.

Ранее стало известно, что бывшего продюсера Газманова Филиппа Россу обвинили в передаче фотографий и песен певца для использования в кино без его согласия. Басманный суд Москвы продлил арест Россу до 5 августа. Его обвиняют в мошенничестве, а также нарушении авторских и смежных прав.

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