Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 3 августа: где самые низкие цены?

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 3 августа: где самые низкие цены?

Цены на АЗС в Крыму и Севастополе начали снижаться, утверждают местные Telegram-каналы. Какая ситуация с бензином и дизтопливом на полуострове 3 августа, где работают АЗС, где самые низкие цены?

Какова ситуация с бензином в Севастополе 3 августа, есть ли бензин

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 3 августа в свободной продаже на всех АЗС города будут пять марок топлива: АИ-100, АИ-95 Ultra, АИ-95, А-92 и ДТ Ultra. Действует ограничение в 20 литров в одну машину и запрет на заправку в канистры.

При этом по QR-кодам продолжают отпускаться четыре вида топлива: бензин АИ-92 (20 литров) и АИ-95 (20 литров), дизтопливо ДТ (20 литров) и пропан-бутан (40 литров), который доступен на двух АЗС.

Согласно данным карты, на 15:00 в Севастополе и пригородах есть хорошие запасы дизтоплива, которое продается по QR-кодам. При этом на многих АЗС топлива нет, в том числе в Орлином, Гончарном, Верхнесадовом и на Челюскинцев. ДТ+ в свободной продаже на большинстве АЗС, кроме заправки на Лабораторном шоссе и Объездной.

Запасы бензина АИ-92 снижаются, часть заправок уже ушла в желтую зону (то есть запасы сократились ниже 50%). Тем не менее на большинстве АЗС АИ-92 доступен. Аналогичная ситуация с АИ-95, который доступен по QR-кодам — запасы бензина снижаются на многих заправках, тем не менее он остается доступен в городе и пригородах. АИ-95+ закончился на многих АЗС в городе и пригородах, в том числе на трассе «Таврида», однако остается в свободной продаже в Севастополе и Балаклаве.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что с топливом в Крыму 3 августа, где работают АЗС

По данным Минтопэнерго Крыма, 3 августа в свободной продаже топливо доступно на более чем 30 АЗС на полуострове. АИ-95 доступен в свободной продаже на 28 АЗС, дизтопливо на 31 заправке.

Симферополь — доступны все виды топлива, включая бензин АИ-100, на 10 заправках по городу.

Керчь — работает только одна АЗС, на которой нет АИ-92.

Ялта — работает только одна АЗС, на которой нет ДТ.

Феодосия — работают две АЗС.

Евпатория — работают три АЗС, но нет АИ-92.

Джанкой — работает только одна АЗС, нет АИ-92.

Бахчисарай — работают три АЗС, нет АИ-92.

Саки — работают семь АЗС, есть все виды топлива, кроме газа.

Белогорск — работают две АЗС.

Ленино — работает одна АЗС со всеми видами топлива.

Красногвардейское — работают четыре АЗС со всеми видами топлива.

Нижнегорский — одна АЗС, только АИ-95+.

Кировское — одна АЗС, нет АИ-92.

Где самые низкие цены на топливо в Крыму и Севастополе

Крымские Telegram-каналы утверждают, что цены на топливо постепенно начинают снижаться. О том же заявляют СМИ со ссылкой на данные мониторинга Минтопэнерго Крыма.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По данным Росстата, средние потребительские цены на нефтепродукты в Крыму и Севастополе на 27 июля составляли:

АИ-92: 192,13 руб. за литр в Крыму, 190,75 руб./л в Севастополе.

АИ-95: 235,35 руб./л в Крыму, 214,93 руб./л в Севастополе.

АИ-100: 338,96 руб./л в Крыму, 282,04 руб./л в Севастополе.

ДТ: 218,50 руб./л в Крыму, 214,70 руб./л в Севастополе.

По данным мониторинга на 3 августа, минимальные цены на топливо составляют:

Бензин АИ-92: от 145,95 руб. за литр на АЗС сети «Грифон» (на 24% ниже данных Росстата) до 215 руб./л в сети RedPetrol (на 12% выше средней цены).

Бензин АИ-95: от 169 руб./л на АЗС «АТАН» (на 28% ниже среднего, по данным Росстата) до 235 руб./л на АЗС RedPetrol (около средней цены).

Бензин АИ-100 стоит 315,95 руб./л на АЗС «Олегор» (на 7% ниже среднего).

АЗС «Олегор» (на 7% ниже среднего). Дизтопливо ДТ К5: от 160 руб./л на ARS OIL (на 27% ниже среднего) до 235 руб./л в сети RedPetrol (на 7,5% выше среднего).

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