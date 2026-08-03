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03 августа 2026 в 17:01

Российские дроны уничтожили четыре сухогруза с военными грузами для ВСУ

Минобороны РФ сообщило о поражении четырех сухогрузов в Николаеве и Черном море

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Российские беспилотники поразили четыре сухогруза, задействованные в доставке военных грузов для Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ на платформе МАКС. Два судна были уничтожены в порту Николаева, а два других — в Черном море.

В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ, — уточнило ведомство.

Согласно данным оборонного ведомства, в порту Николаева были уничтожены два судна, которые в тот момент занимались разгрузкой военной продукции. Еще два транспорта, перевозившие аналогичный груз, были поражены непосредственно в акватории Черного моря.

Ранее в Минобороны России сообщили, что с начала специальной военной операции средства ПВО сбили свыше 196 тыс. украинских беспилотников. Также в ведомстве заявили об уничтожении 669 зенитно-ракетных комплексов и десятков тысяч единиц другой бронетехники противника.

Командир подразделения ударных беспилотников с позывным Грюм между тем рассказал, что украинские военные из-за дефицита ресурсов отказались маскировать свои роботизированные платформы сетями. По его словам, для уничтожения такого транспорта с боеприпасами достаточно попадания всего одного дрона с кумулятивным зарядом.

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