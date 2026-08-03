Украинские бойцы перестали укрывать роботизированные платформы маскировочными сетями из-за нехватки ресурсов, сообщил РИА Новости командир взвода ударных БПЛА с позывным Грюм. По его словам, НРТК используются Киевом для доставки боеприпасов и продовольствия.

Из-за нехватки ресурсов боевики иногда не укрывают свои роботизированные платформы маскировочными сетями. В случае если везут боеприпасы, достаточно одного дрона с кумулятивным боеприпасом, чтобы и уничтожить боекомплект, и вывести робот из строя, — отметил Грюм.

Грюм добавил, что за последнюю неделю военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» уничтожили пять таких НРТК с боеприпасами в Харьковской области. По его словам, это сказывается на боеспособности ВСУ.

Ранее командир боевой машины с позывным Юрист рассказал, что военнослужащие группировки «Восток» в ходе освобождения населенного пункта Любицкое в Запорожской области отразили атаку украинских FPV-дронов. Штурмовая четверка продвигалась вдоль лесополосы, но была обнаружена разведывательным беспилотником ВСУ. Вместо нанесения удара дрон совершал ложные пикирования, пытаясь запугать бойцов.