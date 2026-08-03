Военнослужащие группировки «Восток» в ходе освобождения населенного пункта Любицкое в Запорожской области отразили атаку украинских FPV-дронов, рассказал РИА Новости командир боевой машины с позывным Юрист. Штурмовая четверка продвигалась вдоль лесополосы, но была обнаружена разведывательным беспилотником ВСУ. Вместо нанесения удара дрон совершал ложные пикирования, пытаясь запугать бойцов.

Сначала нас обнаружил вражеский беспилотник. Он не атаковал, а пытался психологически воздействовать — снижался, имитировал пикирование, рассчитывая, что кто-то из нас запаникует и покинет укрытие. Мы не поддались на это, — сказал Юрист.

Ранее начальник оперативного отдела 51-й армии группировки «Центр» с позывным Поле сообщил, что в рамках подготовки к освобождению населенного пункта Светлое в ДНР российская разведка вела глубокое наблюдение за тыловыми позициями украинских войск. По его данным, зона контроля простиралась на расстояние до 30 километров от линии соприкосновения. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что российские войска способны освободить Доброполье до завершения летнего периода. По его оценке, удары по западным областям Украины также будут влиять на темпы наступления российской армии.