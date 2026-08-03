HR-эксперт поделился способом уберечься от выгорания на удаленной работе HR-эксперт Грибкова: нужно выстроить четкие границы рабочего дня из дома

Удаленщикам важно выстроить четкие границы рабочего дня во избежание профессионального выгорания, заявила в беседе с 360.ru HR-эксперт Татьяна Грибкова. По ее словам, отсутствие фиксированного графика и постоянное нахождение на связи с коллегами могут легко пошатнуть ментальное состояние.

Если сотрудник постоянно ощущает необходимость быть на связи, то это уже сигнал, что баланс между работой и личной жизнью нарушен, — отметила Грибкова.

Эксперт посоветовала заранее обсудить с работодателем время, в которое он готов быть на связи. Это позволит избежать ситуаций, когда от него требуют отвечать на звонки вечером или постоянно отслеживать рабочие чаты.

Ранее психолог Екатерина Каталина рассказала, что после сверхурочной работы необходимо полноценное восстановление. Она отметила, что работать сверхурочно можно не чаще одного дня в неделю.