Стало известно, во сколько россиянам обойдется суррогатное материнство

Стоимость суррогатного материнства в России в среднем начинается от 3 млн рублей, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, в эту сумму входят вознаграждение, выплаты на питание и одежду.

Суррогатное материнство — один из методов решения проблемы бесплодия. Цена данной услуги в 2026 году сильно варьируется в зависимости от региона и условий программы. Так, в России гонорары суррогатных матерей могут различаться в 1,5–2 раза, а общая стоимость программы в агентствах начинается от 3 млн рублей. Вознаграждение — основной платеж за вынашивание ребенка. Помимо этого, сурмама получает ежемесячные выплаты на питание — 35–70 тыс. рублей и единоразовую выплату на одежду — 35–70 тыс. рублей. Также возможна доплата за осложнения (кесарево сечение, многоплодная беременность) — 150–500 тыс. рублей, — поделился Щербаченко.

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