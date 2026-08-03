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03 августа 2026 в 10:07

Стало известно, во сколько россиянам обойдется суррогатное материнство

Доцент Щербаченко: суррогатное материнство обойдется в сумму от 3 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Стоимость суррогатного материнства в России в среднем начинается от 3 млн рублей, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, в эту сумму входят вознаграждение, выплаты на питание и одежду.

Суррогатное материнство — один из методов решения проблемы бесплодия. Цена данной услуги в 2026 году сильно варьируется в зависимости от региона и условий программы. Так, в России гонорары суррогатных матерей могут различаться в 1,5–2 раза, а общая стоимость программы в агентствах начинается от 3 млн рублей. Вознаграждение — основной платеж за вынашивание ребенка. Помимо этого, сурмама получает ежемесячные выплаты на питание — 35–70 тыс. рублей и единоразовую выплату на одежду — 35–70 тыс. рублей. Также возможна доплата за осложнения (кесарево сечение, многоплодная беременность) — 150–500 тыс. рублей, — поделился Щербаченко.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Геннадий Сухих заявил, что женщины могут родить после 40 лет, если их здоровье в норме. По его словам, в гинекологии важен не возраст, а репродуктивные показатели.

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