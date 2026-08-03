Россиянам рассказали, как школы будут организовывать внеклассный досуг Министр Кравцов: каждая школа сама будет определять объем внеурочных курсов

Каждая школа в России будет определять объем внеурочных курсов самостоятельно, рассказал «Парламентской газете» министр просвещения России Сергей Кравцов. Он отметил, что методические письма от ведомства носят рекомендательный характер.

Это в первую очередь следует рассматривать как помощь. Конечное решение о том, какие курсы и в каком объеме вводить, остается за педагогическим коллективом и администрацией школы. Никто лучше самих педагогов не знает своих учеников и свои образовательные возможности, — заявил Кравцов.

Министр подчеркнул, что внеурочная деятельность направлена на то, чтобы ученики достигали личностных, метапредметных и предметных результатов, заложенных в основной образовательной программе. По его словам, цель документа — помочь преподавателям выстроить внеурочную работу в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и программами.

Ранее замглавы Министерства просвещения Владимир Желонкин рассказал, что Минпросвещения России не рассматривает возможность изменения сроков школьного обучения. По его словам, в ведомстве считают действующую систему с 11-летним обучением оптимальной.