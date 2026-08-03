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03 августа 2026 в 09:53

Россиянам рассказали, как школы будут организовывать внеклассный досуг

Министр Кравцов: каждая школа сама будет определять объем внеурочных курсов

Сергей Кравцов Сергей Кравцов Фото: kremlin.ru
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Каждая школа в России будет определять объем внеурочных курсов самостоятельно, рассказал «Парламентской газете» министр просвещения России Сергей Кравцов. Он отметил, что методические письма от ведомства носят рекомендательный характер.

Это в первую очередь следует рассматривать как помощь. Конечное решение о том, какие курсы и в каком объеме вводить, остается за педагогическим коллективом и администрацией школы. Никто лучше самих педагогов не знает своих учеников и свои образовательные возможности, — заявил Кравцов.

Министр подчеркнул, что внеурочная деятельность направлена на то, чтобы ученики достигали личностных, метапредметных и предметных результатов, заложенных в основной образовательной программе. По его словам, цель документа — помочь преподавателям выстроить внеурочную работу в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и программами.

Ранее замглавы Министерства просвещения Владимир Желонкин рассказал, что Минпросвещения России не рассматривает возможность изменения сроков школьного обучения. По его словам, в ведомстве считают действующую систему с 11-летним обучением оптимальной.

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