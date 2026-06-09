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09 июня 2026 в 03:03

В Минпросвещения сделали заявление о школьных реформах

Желонкин: Минпросвещения не планирует менять срок обучения в российских школах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Минпросвещения России не рассматривает возможность изменения сроков школьного обучения, сообщил РИА Новости замглавы министерства Владимир Желонкин. По его словам, в ведомстве считают действующую систему с 11-летним обучением оптимальной.

У Министерства просвещения на сегодняшний день позиция, что 11 лет — это выбранный оптимальный вариант. Соответственно, пока никаких идей сокращать или увеличивать количество лет обучения нет, — заявил Желонкин.

Работа по развитию системы образования будет продолжена, добавил он. Он отметил, что совершенствование федеральных государственных стандартов планируется проводить в рамках существующего срока обучения.

Ранее сообщалось, что в первом классе школ не будет оценок за поведение. Минпросвещения внесло поправки в порядок проведения и организации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам.

До этого стало известно, что учитель может пригласить представителя руководства школы или уполномоченное лицо, чтобы удалить ученика с уроков. Речь идет о случаях, когда учащийся с первого раза не отреагировал на замечание педагога.

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