В Минпросвещения сделали заявление о школьных реформах Желонкин: Минпросвещения не планирует менять срок обучения в российских школах

Минпросвещения России не рассматривает возможность изменения сроков школьного обучения, сообщил РИА Новости замглавы министерства Владимир Желонкин. По его словам, в ведомстве считают действующую систему с 11-летним обучением оптимальной.

У Министерства просвещения на сегодняшний день позиция, что 11 лет — это выбранный оптимальный вариант. Соответственно, пока никаких идей сокращать или увеличивать количество лет обучения нет, — заявил Желонкин.

Работа по развитию системы образования будет продолжена, добавил он. Он отметил, что совершенствование федеральных государственных стандартов планируется проводить в рамках существующего срока обучения.

Ранее сообщалось, что в первом классе школ не будет оценок за поведение. Минпросвещения внесло поправки в порядок проведения и организации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам.

До этого стало известно, что учитель может пригласить представителя руководства школы или уполномоченное лицо, чтобы удалить ученика с уроков. Речь идет о случаях, когда учащийся с первого раза не отреагировал на замечание педагога.