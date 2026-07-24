В России изменят регламент проведения экзамена на получение прав

Министерство внутренних дел России подготовило проект приказа об изменении регламента сдачи экзаменов на водительские права. В частности, предлагается исключить требование о предоставлении медицинской справки на бумажном носителе и дополнить перечень оснований для досрочного прекращения экзамена, следует из соответствующего проекта приказа, подготовленного ведомством.

Согласно проекту, соответствующие изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года. С этого времени медицинские заключения будут формироваться в электронном виде и размещаться в федеральном реестре в системе здравоохранения. Обмен данными между МВД и Минздравом будет проходить через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

С 12 мая 2026 года уже действует норма о запрете использования на экзамене средств связи, фото- и видеоаппаратуры, а также справочных материалов. Теперь МВД предлагает закрепить и электронный обмен медсправками.

Ранее сообщалось, что в Государственной думе готовится законопроект, предполагающий отмену 28 видов административных штрафов, в том числе за отсутствие документов, которые уже есть в государственных базах, и за незначительные нарушения. Вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев напомнил, что инициатива предлагает перестать штрафовать за отсутствие при себе водительских прав и полиса ОСАГО, если инспектор может проверить их по электронным реестрам.