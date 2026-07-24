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24 июля 2026 в 22:42

Житель Белгородской области попал в центр атак ВСУ

Один человек пострадал при атаках дронов ВСУ на Белгородскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Украинские беспилотные летательные аппараты продолжают атаковать территорию Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. В результате пострадал мирный житель — в селе Березовка Борисовского округа мужчина получил осколочные ранения от удара FPV-дрона по гаражу.

В селе Березовка Борисовского округа от ударов FPV-дронов по гаражу мужчина получил осколочные ранения предплечья и ног. Сотрудники добровольной народной дружины доставили его в Борисовскую ЦРБ, — уточняется в сообщении.

Мужчине оказали помощь, лечение продолжится амбулаторно. В результате детонации гараж загорелся, а также выбиты окна в трех частных домах.

В Шебекино дрон повредил фасады двух домов и автомобиль, в Белянке — кузов машины. В Краснояружском округе загорелся грузовик, а в Сергиевке взрывом повреждены гараж и автомобиль. В Октябрьском удару подверглось предприятие — пострадала хозпостройка. В Дубовом дрон сдетонировал на парковке, повредив четыре машины, а в селе Чайки — пробил кровлю частного дома.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО в период с 08:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 210 украинских дронов над территорией страны. Вражеские беспилотники были сбиты в 13 различных субъектах РФ.

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