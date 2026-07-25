Ефремов попал в новый скандал: россияне требуют «запретить» его в кино

Заслуженный артист России Михаил Ефремов возвращается в кино. Впервые после освобождения из колонии он снимется в фильме — «Отец, еще отец» режиссера Александра Баршака. Картину представили на питчинге проектов, претендующих на помощь Фонда кино. Общественность разделилась: одни рады, что Ефремов снова будет сниматься, другие требуют «запретить» артисту работать в кино. Подробности — в материале NEWS.ru.

В каком фильме сыграет Ефремов

Во время очной защиты фильмов, претендующих на господдержку Фонда кино, был представлен фильм «Отец, еще отец» Александра Баршака (режиссер известен по картинам «12 месяцев», «День выборов», «Елки-иголки» и другим). У картины звездный актерский состав: Анна Чиповская, Павел Деревянко, Ирина Безрукова, Иван Замотаев, а также — Данила Козловский и Михаил Ефремов, задействованные в главных ролях.

По сюжету учитель (его играет Козловский) приезжает в город Елец, чтобы поставить неудачный спектакль, поспособствовав закрытию местного театра. Герой воспитывает шестилетнего сына и выплачивает ипотеку, гонорар должен покрыть кредит. Однако выясняется, что учреждением руководит его отец (роль исполняет Ефремов). Фильм превозносит семейные ценности и ставит морально-этические вопросы.

Для Ефремова это первая работа в кино после освобождения из колонии. В марте этого года он уже вернулся в театр в спектакле «Без свидетелей» на сцене «Мастерской 12» Никиты Михалкова. Премьера прошла с аншлагом.

Михаил Ефремов на показе спектакля «Без свидетелей» перед премьерой на сцене театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

«Странно. Еще и Козловский рядом»

Новость о возвращении Ефремова в кинематограф вызвала резонанс. «Миша, мы ждали тебя, ты вернулся... Удачи тебе во всем!», — пишут поклонники артиста. «Да ладно, серьезно? Сразу в главную роль. Как-то странно, после всего этого [скандальной аварии]… Еще и Козловский рядом, вот будет дуэт. (Данилу Козловского зрители требовали „отменить“ после его отъезда из России в США в 2022 году. Однако в 2025-м артист вернулся на сцену и на съемочную площадку. — NEWS.ru). Посмотрим, что выйдет. Но осадочек остался», — отмечают другие пользователи соцсетей.

Кто-то отмечает, что Ефремов находится не в лучшей физической форме и ему нужна пластическая операция на лице.

Удастся ли «отменить» Ефремова

Кинокритик Александр Шпагин в разговоре с NEWS.ru возмутился требованием хейтеров «отменить» Ефремова. «Уже столько времени прошло с тех пор (с момента ДТП в центре Москвы, в котором актер насмерть сбил человека, прошло шесть лет. — NEWS.ru). Он и не снимался какое-то время, приходил в себя. Что дальше-то? Сколько можно? Может, лучше вас отменить, господа хейтеры?», — предложил Шпагин.

Он напомнил, что Михаил Олегович всегда много снимался в фильмах и сериалах, для него кино — часть жизни. Киновед выразил уверенность, что за Ефремовым выстроится очередь из режиссеров, потому что он хороший актер.

Певец Юрий Лоза, скептически относящийся к артисту, не стал критиковать его возвращение на большой экран. «Ну, а что ему делать? Он же ничего больше не умеет. Ему надо как-то жить. Вопросы надо задавать судебной системе, которая его выпустила по УДО», — высказался Лоза.

Михаил Ефремов участвует в заседании суда по видеосвязи Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кинокритик Александр Горбунов выразил уверенность, что негативные отзывы не помешают принять участие в новом фильме ни одному артисту, ни второму.

«Ефремов уже сыграл в спектакле. В одном из онлайн-кинотеатров вышел сериал с Козловским „Бар „Один звонок“, который долго лежал на полке [после отъезда актера]... Есть зрители, которые оставляют недовольные комментарии в интернете, а есть зрители, которые голосуют рублем — покупают онлайн-подписки, билеты в кино и театр. Продюсеры обращают внимание на мнение второй категории. Оба актера талантливые и яркие, их работы вызывают интерес. Для тех, кто их снимает, это важно», — пояснил эксперт.

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