27 марта 2026 в 15:02

«Миша в хорошей форме»: критик Райкина высказалась о премьере с Ефремовым

Михаил Ефремов на показе спектакля «Без свидетелей» перед премьерой на сцене театра Мастерская «12» Никиты Михалкова Михаил Ефремов на показе спектакля «Без свидетелей» перед премьерой на сцене театра Мастерская «12» Никиты Михалкова Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»
Актер Михаил Ефремов находится в хорошей актерской форме, что доказал на премьере спектакля «Без свидетелей», поделилась мнением с NEWS.ru театральный критик Марина Райкина. Она добавила, что артист, несмотря на большую паузу в карьере, справился со сложной трагифарсовой ролью.

Михаил Ефремов в этом спектакле играет человека в общем-то с изломанной психикой, в нем есть и плохое, и хорошее, как в каждом человеке. И он очень хорошо передает борьбу этих двух начал. Я порадовалась за Мишу, что он в такой хорошей актерской форме. Я ожидала худшего, а получила лучшее, — сказала Райкина.

Критик отметила, что мнение некоторых зрителей, будто бы Михаил Ефремов в этом спектакле играет самого себя, ошибочное: так часто бывает, когда актер очень органично вжился в роль.

Михаил Ефремов — не конченный подлец, не закомплексованный, как его герой, — добавила критик.

Ранее актриса Анна Михалкова после премьера спектакля «Без свидетелей» в театре «Мастерская „12“», в котором она играет с Eфремовым, назвала своего коллегу огромным профессионалом. Она сказала, что у него может сложиться дуэт с любым актером или актрисой.

Назван истинный мотив Украины в оборонной помощи Саудовской Аравии
Командир ВСУ получил пожизненное за нападение на российскую прессу
Медведев предвидел печальные для США итоги наземной операции в Иране
Путин раскрыл, что стало стартовой точкой кризиса на Украине
Машков объяснил, почему невозможно «отменить» российскую культуру
«Сами себя снабжаем»: Медведев оценил темпы производства оружия и техники
Пакистан и Афганистан «опоздали» с возобновлением боев на границе
Россиянам ответили, нужно ли объяснять начальнику цель отпуска за свой счет
Захарова назвала условие прекращения конфликта на Украине
Медведев предрек самую большую войну на Ближнем Востоке
Бывший рэпер возглавил правительство азиатской страны
В РСТ дали советы, как безопасно посетить концерт за границей
Военэксперт ответил, почему ВСУ стягивают спецбатальоны под Сумы
«Будут подключаться»: политолог предвидел участие Европы в войне с Ираном
Психолог объяснила мотивацию покупателей ношеных трусов
Школьник выпал из окна 21-го этажа гостиницы за день до олимпиады
«Мы в самом разгаре войны»: посол Ирана об агрессии США и дружбе с Россией
Постель как пространство: как текстиль формирует ощущение безопасности
«Утекали миллиарды»: Орбан раскрыл детали дела о «золотом конвое» Киева
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
