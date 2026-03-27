«Миша в хорошей форме»: критик Райкина высказалась о премьере с Ефремовым Критик Райкина: Михаил Ефремов за шесть лет не растерял актерских навыков

Актер Михаил Ефремов находится в хорошей актерской форме, что доказал на премьере спектакля «Без свидетелей», поделилась мнением с NEWS.ru театральный критик Марина Райкина. Она добавила, что артист, несмотря на большую паузу в карьере, справился со сложной трагифарсовой ролью.

Михаил Ефремов в этом спектакле играет человека в общем-то с изломанной психикой, в нем есть и плохое, и хорошее, как в каждом человеке. И он очень хорошо передает борьбу этих двух начал. Я порадовалась за Мишу, что он в такой хорошей актерской форме. Я ожидала худшего, а получила лучшее, — сказала Райкина.

Критик отметила, что мнение некоторых зрителей, будто бы Михаил Ефремов в этом спектакле играет самого себя, ошибочное: так часто бывает, когда актер очень органично вжился в роль.

Михаил Ефремов — не конченный подлец, не закомплексованный, как его герой, — добавила критик.

Ранее актриса Анна Михалкова после премьера спектакля «Без свидетелей» в театре «Мастерская „12“», в котором она играет с Eфремовым, назвала своего коллегу огромным профессионалом. Она сказала, что у него может сложиться дуэт с любым актером или актрисой.