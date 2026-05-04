Галустян скорбит — Лена ушла: погибла звезда КВН Рыбалко, какой ее помнят

1 мая погибла бывшая участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко. Юмористка, которая в юности выступала на сцене с Михаилом Галустяном и Александром Реввой, попала под колеса машины. Ее смерть стала ударом для семьи и поклонников. Чем Рыбалко запомнилась зрителям, как артисты КВН отреагировали на трагедию и какое наказание грозит виновнику ДТП — в материале NEWS.ru.

Чем занималась Елена Рыбалко после ухода из команды КВН «Утомленные солнцем»

Елена Рыбалко запомнилась зрителям как «Леночка» из сочинской команды КВН «Утомленные солнцем». Она покоряла публику наивностью и большими добрыми глазами. После 2003 года команда не так часто, как прежде, выступала в КВН. Многие ее участники уехали покорять Москву, а Елена осталась в Сочи с семьей.

Еще в начале карьеры она вышла замуж за коллегу по команде Павла Стешенко, от которого родила троих детей. По завершении карьеры в КВН артистка вела корпоративы и занималась обучением начинающих комиков в Сочи и Новосибирске. Кроме того, Елена и Павел открыли семейное кафе под названием «Утомленные солнцем» в Дагомысе. Супруги признавались, что вложили в дело все заработанные деньги, но бизнес просуществовал всего пару лет.

Как погибла Елена Рыбалко из команды КВН «Утомленные солнцем»

По данным Telegram-канала SHOT, Рыбалко погибла в результате ДТП в Сочи. Она переходила улицу в неположенном месте. Водитель иномарки не успел затормозить. Удар оказался смертельным: Елена умерла еще до приезда скорой помощи.

В Международном союзе КВН подтвердили смерть звезды. «С глубоким прискорбием сообщаем, что трагически погибла Елена Рыбалко — яркая, талантливая участница команды „Утомленные солнцем“. Гибель Елены — невосполнимая утрата для всех, кто знал эту замечательную девушку», — сказано в официальном обращении.

Как звезды КВН отреагировали на смерть Рыбалко

Капитан команды «Утомленные солнцем» Михаил Галустян в числе первых отреагировал на трагедию. Он заявил, что смерть коллеги стала для него тяжелым ударом. Михаил запомнил ее веселой и жизнерадостной. «Одни из лучших номеров в КВН я делал с Еленой. Печальная новость. Очень жаль, что Леночка ушла», — сказал Галустян ТАСС.

Елена Борщева, участница команды «Сборная Пятигорска», назвала Рыбалко одной из самых ярких девушек в КВН. Юмористка выразила соболезнования семье погибшей, у которой осталось трое детей. «Помню, мы шутили, что для победы в КВН каждой команде нужна своя Лена!» — написала Борщева в соцсети.

Елена Борщева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кто виноват в смерти звезды КВН Рыбалко

Если пешеход перешел дорогу в неположенном месте, то именно он может быть виновным в ДТП, заявил в беседе с NEWS.ru адвокат Андрей Алешкин. Водитель автомобиля понесет ответственность только в том случае, если будет доказано, что он находился за рулем в нетрезвом состоянии или превысил скорость. Для этого следствие должно провести автотехническую и судебно-медицинскую экспертизы, уточнил собеседник.

«Если водитель был трезв и не нарушал скоростной режим, то ответственность лежит на пешеходе... А вот если вина водителя будет доказана, то он может понести наказание как Михаил Ефремов (в 2020 году актера признали виновным в ДТП, повлекшем смерть человека. — NEWS.ru) — лишение свободы сроком на 6,5 года. Наказание может быть реальным или условным», — пояснил Алешкин.

Если экспертиза и материалы дела покажут, что водитель не мог предотвратить наезд, то дело могут прекратить из-за отсутствия состава преступления по статье 264 УК РФ, добавила адвокат Надежда Швырева. Она привела цифры статистики, согласно которым за последний год в России произошло около 128 тысяч ДТП, погибли примерно 14 тысяч человек, 158 тысяч получили ранения, сообщила NEWS.ru адвокат Швырева. Процент выживаемости пешехода при нарушении правил эксперт оценила как «достаточно низкий».

Криминалист Михаил Игнатов призвал читателей NEWS.ru не переходить дорогу в неположенных местах. «Дорогу следует переходить на зеленый свет светофора. Помните, что всегда существует человеческий фактор: водитель может отвлечься, это неминуемо приведет к столкновению. Машина — это техника, у нее могут быть поломки, неизвестные ее владельцу. Также не стоит переходить дорогу в месте, расположенном рядом с поворотом: в таком случае у пешехода нет шансов увидеть приближающийся автомобиль», — заключил Игнатов.

