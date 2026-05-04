Перемирие 8–9 мая в честь Дня Победы: эвакуация в Киеве, удар «Орешником»

8 и 9 мая 2026 года объявляется перемирие в честь Дня Победы, Киев предупрежден о возможности нанесения массированного удара в случае срыва режима тишины, сообщили в Минобороны России. Что об этом известно, нужно ли гражданским и дипломатам эвакуироваться из столицы, будет ли удар «Орешником»?

Что известно о перемирии 8–9 мая

Минобороны России опубликовало информацию о режиме тишины в честь Дня Победы вечером 4 мая.

«В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации В. В. Путина 8–9 мая 2026 года объявляется перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», — говорится в публикации.

В военном ведомстве обратили внимание на заявление президента Украины Владимира Зеленского, которое он сделал в Ереване, пригрозив Москве ударами во время празднования Дня Победы. «Украинские дроны могут также прилететь на этом параде», — сказал Зеленский на саммите в армянской столице.

«Вместе с тем обратили внимание на заявление, сделанное главой киевского режима в Ереване на саммите Европейского политического сообщества, в котором содержатся угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая. ВС РФ будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины победы в ВОВ ВС РФ нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева. Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась», — заявили в Минобороны.

Военнослужащие парадных расчетов во время парада на Красной площади, посвященного победе в Великой Отечественной войне Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На 9 Мая «Орешник» ударит по центру Киева?

В распространенном сообщении также предупредили гражданское население украинской столицы и проживающих там иностранных дипломатов о необходимости покинуть Киев.

«Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», — заключили в МО РФ.

Ранее Кремль сообщал, что российская сторона будет предупреждать гражданское население Украины о грядущем ударе баллистической ракетой средней дальности «Орешник».

«Сейчас я вам ничего не могу сказать по этим нюансам, но, безусловно, они будут нашими военными проработаны и будут доводиться таким образом, чтобы эту информацию получило гражданское население страны», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 ноября 2024 года.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВС РФ дважды применяли «Орешник». Впервые это произошло 21 ноября 2024 года: Владимир Путин сообщил, что удару подвергся расположенный в Днепре «один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение» (завод «Южмаш». — NEWS.ru). Путин рассказал, что речь идет об «одной из новейших российских ракетных систем средней дальности» — баллистической ракете «в безъядерном гиперзвуковом оснащении».

Второй удар «Орешником» произошел в ночь с 8 на 9 января 2026 года, под огнем оказался объект во Львове.

Киев, Украина Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности „Орешник“, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины», — сообщили в Минобороны РФ.

В МО пояснили, что удар стал ответом на попытку Киева поразить резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области ночью 29 декабря 2025 года.

Читайте также:

Более 1000 «Гераней» и утренний «Искандер»: удары по Украине 4 мая

Интернета в Москве не будет до конца майских? Что известно, ограничения

Снова «деньги»? Неизвестный предмет взорвался в руках у школьника: детали